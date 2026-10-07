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Phát hiện cặp "siêu tàu" đầu tiên thế giới chạy được 5 loại nhiên liệu: 210.000 tấn, giảm 90% khí thải

Trang Ly
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Cặp tàu này có thể chạy bằng nhiên liệu xanh, dự kiến giảm tới 90% lượng phát thải carbon trong toàn vòng đời so với dầu nhiên liệu nặng.

IE đưa tin ngày 5/10 cho biết, hai tàu chở quặng khổng lồ sẽ có khả năng sử dụng 5 loại nhiên liệu hàng hải khác nhau, mang lại sự linh hoạt hiếm có trên những hải trình dài.

Mỗi con tàu có trọng tải 210.000 tấn này sẽ sử dụng ngay ethanol, methanol hoặc dầu nhiên liệu nặng truyền thống để đẩy tàu. Hai loại nhiên liệu LNG và amoniac đang trong "chế độ chờ", trong vòng đời khai thác sau này.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL, Nhật Bản) và Vale International (Thụy Sĩ) vừa ký thỏa thuận 25 năm cho cặp tàu này. Cả hai dự kiến bàn giao năm 2030 và chủ yếu vận chuyển quặng sắt Brazil đến các thị trường trên khắp thế giới.

Phát hiện "siêu tàu" đầu tiên thế giới chạy 3 loại nhiên liệu: Chở 210.000 tấn bằng ethanol, giảm tới 90% khí thải - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao cảnh tàu chở dầu neo đậu (hình ảnh minh họa). Ảnh: Getty Images

Mỗi tàu dài gần 300 mét, rộng 50 mét, quy mô cần thiết để chở hàng rời xuyên đại dương một cách hiệu quả. Chúng chủ yếu chở quặng sắt từ Brazil, với Trung Quốc được kỳ vọng là điểm đến lớn.

Hợp đồng khai thác 25 năm cũng cho thiết kế một "đường băng" dài để thích nghi với công nghệ nhiên liệu đang thay đổi.

Năm nhiên liệu, sẵn sàng cho xu hướng hàng hải xanh hóa toàn cầu

Thiết kế này đặc biệt đáng chú ý khi ngành vận tải biển đang tìm những cách thiết thực để giảm phát thải.

Động cơ ba nhiên liệu của tàu có thể chuyển đổi qua lại giữa dầu nhiên liệu nặng, methanol và ethanol. Nhờ vậy, người vận hành có thêm cách ứng phó khi nguồn cung nhiên liệu biến động giữa chuyến đi dài.

Ethanol nổi bật nhờ khả năng cắt giảm phát thải. MOL ước tính loại nhiên liệu này có thể giảm tới 90% lượng phát thải carbon trong toàn vòng đời so với dầu nhiên liệu nặng. Con số này tính từ khâu sản xuất nhiên liệu cho đến lúc đốt trên tàu. Ethanol cũng thu hút sự quan tâm vì yêu cầu xử lý, vận chuyển có thể giúp nó được dùng rộng rãi hơn trong hàng hải.

Methanol là lựa chọn thay thế thứ hai.

Còn dầu nhiên liệu nặng vẫn là phương án dự phòng khi nhiên liệu ít phát thải không có sẵn hoặc không hợp lý về kinh tế.

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Cặp tàu còn được thiết kế "sẵn sàng" cho LNG và amoniac, nghĩa là hệ thống động lực có thể tiếp nhận thêm các hướng nhiên liệu mới khi công nghệ và hạ tầng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó là các công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu bất kể tàu chạy bằng loại nào.

Loại tàu đa nhiên liệu này, với 1 nhiên liệu truyền thống làm "phao cứu sinh" và 4 nhiên liệu thay thế (ethanol, methanol, LNG, amoniac), đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa vận tải biển hôm nay và vận tải biển phát thải thấp trong tương lai.

Mục tiêu Net Zero của hai "gã khổng lồ" hàng hải

Vale International sẽ dùng các con tàu này trong nỗ lực giảm phát thải từ vận tải biển, vốn nằm trong phạm vi phát thải Scope 3 của Tập đoàn.

MOL đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ảnh: MOL

MOL cũng dự định tham gia chuỗi cung ứng ethanol và methanol, từ mua nhiên liệu, cung ứng đến tiếp nhiên liệu, song song với việc vận hành tàu.

Thách thức lớn hơn là đưa nhiên liệu thay thế đến quy mô mà vận tải đại dương đòi hỏi. Hạ tầng nhiên liệu phải mở rộng cùng với nhu cầu, nếu tàu muốn dùng các lựa chọn này thường xuyên.

MOL đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Cặp tàu này sẽ là nền tảng dài hạn để hãng thử nghiệm nhiều con đường khác nhau tới đích.

Có lẽ lợi thế kỹ thuật lớn nhất của chúng chính là khả năng thích nghi: khi giá nhiên liệu, nguồn cung và quy định về phát thải thay đổi, người vận hành sẽ luôn có hơn một phương án động lực trong tay.

Tham khảo: IE

Tags

siêu tàu

tàu đa nhiệm

tàu chở hàng

hàng hải xanh

nhiên liệu xanh

Ethanol

LNG

amoniac

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