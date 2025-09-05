HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện cảnh tượng không tưởng khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh của thành phố

Thanh Huyền |

Nghiên cứu được công bố đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng hệ thống thoát nước mưa rộng lớn ở Florida (Mỹ) là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố đầu năm 2025 trên tạp chí Urban Naturalist đã lần đầu tiên tiết lộ mức độ sử dụng hệ thống cống ngầm của cá sấu và nhiều loài khác ở bang này.

Nghiên cứu do tiến sĩ Alan Ivory thuộc Đại học Florida dẫn đầu, ví von hệ thống cống như một "cảnh trong phim Ninja Rùa" bởi sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Để theo dõi cách động vật hoang dã di chuyển qua hệ thống này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng 39 camera cảm biến chuyển động gắn nam châm tại nhiều điểm ở quận Alachua, Florida. Mặc dù một số camera đã bị những động vật tò mò, đặc biệt là gấu mèo, đánh cắp, nhưng chúng vẫn ghi lại được những dữ liệu quý giá.

Trong thời gian nghiên cứu, camera đã chụp được hơn 3.700 hình ảnh động vật, ghi nhận tổng cộng 35 loài khác nhau , bao gồm các loài lưỡng cư, bò sát và 12 loài chim. Gấu mèo là loài xuất hiện nhiều nhất, với hơn 1.800 lần được ghi nhận, tiếp theo là dơi Myotis với gần 700 lần.

Phát hiện cảnh tượng không tưởng khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh của thành phố- Ảnh 1.

1 hình ảnh thu được năm 2023

Đáng chú ý, bảy loài bò sát cũng được phát hiện, bao gồm cả cá sấu Mỹ (Alligator mississippiensis). Cá sấu được tìm thấy tại 4 trong số 5 địa điểm khảo sát. Theo nghiên cứu, phần lớn cá sấu sử dụng cống ngầm để bơi từ ao này sang ao khác, giúp chúng tránh việc băng qua những con đường đông đúc nguy hiểm.

Những phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách hệ thống thoát nước đô thị ảnh hưởng đến sự di chuyển và phân bố của động vật hoang dã tại Florida, đồng thời mở ra một góc nhìn mới về sự tương tác giữa tự nhiên và môi trường sống của con người.

Nguồn: Express

Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng cơ hội hiếm có để làm giàu, 2 con giáp lại cần thận trọng
Tags

camera

thành phố

hệ thống cống rãnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại