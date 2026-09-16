Sống kiểu gì trong một căn phòng rộng chưa tới 3m2 mà giá thuê tận hơn 14 triệu?

Ở tuổi 48, ông Jao Santos đang làm điều phối viên mô hình thông tin công trình (BIM) tại sân bay Changi, Singapore. Dù có công việc ổn định, người đàn ông này vẫn chấp nhận sống trong một căn phòng chỉ rộng 2,9 m2, với tiền thuê 700 USD Singapore/tháng (khoảng 14,3 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí điện nước.

Căn phòng của Santos có kích thước chưa bằng một góc nhỏ của nhiều phòng ngủ thông thường. Khi chuyển tới đây vào cuối năm ngoái, ông phải gửi phần lớn đồ đạc về quê và bắt đầu làm quen với một chiếc giường nhỏ hơn kích thước tiêu chuẩn.

Santos trong căn phòng rộng chưa tới 3m2

Đây là một trong những căn phòng thuộc nhóm được gọi là "pocket room" - những không gian có diện tích cực nhỏ được tận dụng để cho thuê tại Singapore. Chúng có thể vốn là kho chứa đồ, phòng tầng hầm hoặc phòng dành cho người giúp việc gia đình.

Điều đáng nói là căn phòng chưa tới 3m2 này lại có giá đắt hơn cả những căn phòng có diện tích lớn mà Santos từng thuê. Trước đây, ông từng thuê một căn phòng lớn hơn với giá 600 USD Singapore/tháng (khoảng 12,3 triệu đồng). Tuy nhiên, lần này Santos chấp nhận căn phòng nhỏ hơn và trả thêm 100 USD Singapore (khoảng 2 triệu đồng) mỗi tháng vì một lý do khá thực tế: Căn phòng này có điều hòa.

Với Santos, đây là quyết định phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Căn phòng của ông nằm trong một khu chung cư ở Geylang (Singapore), cũng tiện đường đi làm và có đầy đủ tiện ích xung quanh.

Căn hộ siêu nhỏ ngày càng hot?

Thực tế, thị trường phòng thuê siêu nhỏ tại Singapore đang được nhiều người quan tâm. Thông tin từ nền tảng bất động sản PropertyGuru, công bố vào ngày 17/8 vừa qua cho thấy có khoảng 40 tin đăng cho thuê căn hộ siêu nhỏ. Người thuê có thể nhận biết một số căn phòng kiểu này qua những dấu hiệu như hộp cầu dao nằm ngay trong phòng, cửa thông gió của tầng hầm, cửa xếp hoặc việc căn phòng không có cửa sổ.

Tùy từng nơi, diện tích những căn phòng siêu nhỏ chỉ đủ để đặt một chiếc đệm. Một số căn phòng có thêm kệ hoặc tủ nhỏ, trong khi có nơi chiếc đệm gần như chiếm trọn mặt sàn. Một chiếc giá treo gắn trên tường đôi khi là toàn bộ không gian lưu trữ mà người thuê có.

Những căn phòng siêu nhỏ như Santos đang thuê là lựa chọn của nhiều người

Theo các tin đăng trên PropertyGuru, giá thuê những căn phòng này dao động khoảng 500-900 USD Singapore/tháng (khoảng 10,2-18,4 triệu đồng). Trường hợp của Santos, mức 700 USD Singapore/tháng (khoảng 14,3 triệu đồng) thậm chí còn được xem là “giá rẻ”.

Ông Nicholas Mak - Giám đốc nghiên cứu công ty bất động sản Mogul.sg, cho biết việc cho thuê những căn phòng rất nhỏ đã phổ biến từ sau đại dịch COVID-19. Theo ông, một số chủ căn hộ tư nhân đã chia nhỏ không gian để tăng số lượng người thuê. Có trường hợp phòng khách được ngăn thành 2 phòng ngủ, còn khu vực ăn uống được chuyển thành phòng ngủ thứ ba.

Cách làm này có thể giúp chủ nhà thu về khoảng 5.000-6.000 USD Singapore/tháng (khoảng 102-123 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức khoảng 3.000 USD Singapore (khoảng 61 triệu đồng) nếu cho thuê cả căn hộ. Với những căn phòng có diện tích nhỏ nhất, giá thuê tính trên mỗi mét vuông thậm chí có thể cao hơn hơn 30% so với phòng lớn hoặc toàn bộ căn hộ.

PropertyGuru cho biết số tin đăng phòng cho thuê có diện tích dưới 10m2 đã tăng hơn một nửa trong 5 năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ phòng có giá thuê trên 1.000 USD Singapore/tháng (khoảng 20,4 triệu đồng) gần như tăng gấp đôi, lên khoảng 70%.

Tính đến giữa tháng 8, PropertyGuru có khoảng 9.000 tin đăng cho thuê phòng trên toàn Singapore, bao gồm nhà ở công cộng, căn hộ tư nhân và nhà riêng. Ông Lu Yao, Giám đốc điều hành PropertyGuru Singapore, cho rằng những con số này cho thấy khi giá thuê tăng trên toàn thị trường, khả năng chi trả ngày càng trở thành yếu tố quan trọng với người thuê.

Thay vì chuyển ra những khu vực xa hơn, một bộ phận người thuê chọn thu hẹp không gian sống để vẫn có thể ở gần nơi làm việc, giao thông công cộng và các tiện ích.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo những rủi ro đi kèm mô hình cho thuê phòng siêu nhỏ này. Ông Mak cho rằng an toàn cháy nổ và vệ sinh là những vấn đề đáng lưu ý tại các căn hộ bị chia thành quá nhiều phòng. Những khu vực dùng chung đôi khi trở thành nơi không ai chịu trách nhiệm dọn dẹp, khiến rác thải chất đống.

Một số căn phòng có diện tích quá nhỏ đến mức ông Mak cho rằng chúng đã tiệm cận giới hạn của một không gian sống phù hợp với con người. Dù vậy, việc áp dụng một diện tích tối thiểu chung cho mọi phòng thuê cũng không đơn giản.

Những người tìm đến các căn phòng siêu nhỏ thường là người có thu nhập thấp, sinh viên hoặc người muốn tiết kiệm chi phí. Khi việc tìm một chỗ ở khác cũng khó khăn không kém, họ có ít khả năng thương lượng với chủ nhà.

Vì thế, với một bộ phận người thuê tại Singapore, căn phòng chưa tới 3 m2 không hẳn là lựa chọn lý tưởng, nhưng lại trở thành cái giá phải trả để đổi lấy một vị trí thuận tiện, mức chi phí có thể kiểm soát và khả năng tiếp tục sống tại thành phố có giá thuê nhà thuộc nhóm đắt đỏ.