Phát hiện căn hầm chứa hàng trăm thùng phi lớn đựng hơn 300 tấn ‘kho báu’ cả thế giới thèm khát, tường dày cả gang, cửa nặng 4 tấn, camera an ninh hoạt động 24/7, nội bất xuất ngoại bất nhập

Sau Thế chiến II, khắp nước Đức rải rác những hầm trú ẩn khổng lồ màu xám xịt. Nhiều trong số đó cuối cùng được chuyển đổi thành các câu lạc bộ nhảy techno hoặc công viên leo núi.

Nhưng ở đâu đó tại Frankfurt, một hầm trú ẩn đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành một kho chứa các vật liệu quan trọng chiến lược. Giữa bối cảnh biến động địa chính trị và căng thẳng thương mại, hầm chứa này một lần nữa lại nắm giữ những bí mật quan trọng.

Lượng dự trữ các kim loại quan trọng và nguyên tố đất hiếm ở châu Âu đã cạn kiệt kể từ khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu vào tháng 4 để trả đũa việc Mỹ áp thuế nhập khẩu trên diện rộng.

Tradium, một trong 2 nhà nhập khẩu đất hiếm lớn của Đức, đã bắt đầu mua lại các nguyên liệu thô quan trọng từ các chủ sở hữu tư nhân và cung cấp trực tiếp một số nguyên liệu cho các công ty công nghiệp châu Âu trong các lĩnh vực từ ô tô, điện tử đến năng lượng, quốc phòng.

Công ty này đã chuyển đổi hầm trú ẩn thời Thế chiến II thành một nhà kho rộng lớn kể từ năm 2011, một năm sau khi Trung Quốc gây ra cú sốc đầu tiên về đất hiếm bằng cách áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang Nhật Bản do tranh chấp đảo kéo dài.

Theo mô tả của phóng viên Nikkei Asia sau chuyến tham quan độc quyền vào ngày 3/12, bên trong hầm chứa là hàng chục thùng và rương mang nhãn hiệu sở hữu của một công ty công nghệ hàng đầu châu Á trong khu vực lưu trữ an ninh cao của nhà kho. Tuy nhiên, Tradium không cho phép Nikkei tiết lộ tên công ty này.

Kho này bao gồm khu vực lưu trữ an ninh cao rộng 1.400 m2 và khu vực lưu trữ an ninh thấp rộng 1.000 m2. Kho chứa vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới. Cả 2 khu vực đều chứa hàng trăm thùng màu xanh lam và xanh lục đựng đầy các loại đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium, cũng như các kim loại đặc biệt như gallium, germanium, indium, antimony, rhenium và hafnium.

Những bức tường dày cả gang bảo vệ nhà kho của Tradium, được trang bị camera và rèm che để ngăn tầm nhìn từ bên ngoài. Phần chính của nhà kho là một hầm kín không có cửa sổ, chỉ có thể tiếp cận qua một cánh cửa nặng 4 tấn. Tradium cho biết khả năng chịu trọng lượng cực lớn của sàn hầm khiến nó trở nên lý tưởng cho việc lưu trữ các nguyên tố đất hiếm.

Tradium cho biết ngay cả trong trường hợp hiếm hoi là có vật liệu bị đánh cắp, chúng cũng không thể được bán vào chuỗi cung ứng công nghiệp, vì người mua sẽ yêu cầu chứng nhận sản phẩm.

Với tổng cộng 300 tấn nguyên liệu thô quan trọng, Tradium cho rằng họ sở hữu kho dự trữ lớn nhất châu Âu, mặc dù công ty không loại trừ khả năng có những kho dự trữ lớn hơn, bí mật hơn mà họ không biết hoặc không muốn tiết lộ.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc trong năm nay đã đẩy giá các kim loại chiến lược tăng chóng mặt. Ngay cả thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đạt được vào tháng 10 cũng chỉ giúp giá giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục gần đây.

Theo Argus Media, giá dysprosium tại châu Âu đã tăng vọt lên 910 USD/kg vào ngày 27/11, gấp 3 so với mức trước khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hồi đầu năm nay. Một kg terbium được giao dịch với giá 3.700 USD, gấp khoảng 4 lần giá trước khi hạn chế xuất khẩu.

Cả 2 kim loại này đều được sử dụng để cải thiện khả năng chịu nhiệt của nam châm trong động cơ xe điện. Giá của chúng đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trước sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với nguồn cung đất hiếm toàn cầu, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã đến thăm Bắc Kinh ngày 15/12 và gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao. Sau cuộc gặp đó, ông Wadephul nói: “Tôi đã nhận được tín hiệu, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”. Điều này ám chỉ vấn đề đất hiếm Trung Quốc vẫn còn nan giải.

Tham khảo Nikkei Asia