Phát hiện các tờ tiền nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM Agribank: Công an và ngân hàng dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Ngày 6/5 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về việc cán bộ Công an xã Chợ Gạo đã hoàn tất việc trao trả số tiền nhặt được từ máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo cho người bị mất

Trước đó, vào khoảng 12h50, ngày 28/4/2026, đồng chí Lê Minh Thơ, cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an xã Chợ Gạo đi rút tiền tại máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo. Chưa kịp đưa thẻ rút tiền vào, đồng chí Thơ phát hiện có một số tiền đã nằm sẵn trong khe đựng tiền của máy ATM.

Biết được đây là số tiền của một người dân rút trước đã sơ ý để quên lại, đồng chí Thơ đã chủ liên hệ với Ngân hàng Agribank Chợ Gạo nhờ hỗ trợ. Từ đây, lực lượng chức năng tiến hành tra soát thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ cùng ngày có người dân nào giao dịch đúng với số tiền đã để quên lại trong trụ máy ATM.

Đồng chí Lê Minh Thơ trao lại số tiền cho chị Y. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả tra soát phát hiện người để quên lại số tiền là chị Y., sinh năm 1975, ngụ xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp đã để quên lại số tiền nêu trên. Ngay sau đó, đồng chí Thơ đã liên hệ với chị Y. và đã trao trả số tiền trên cho chị.

