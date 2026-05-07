HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện các tờ tiền nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM Agribank: Công an và ngân hàng dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh
|

Lực lượng chức năng đã tiến hành tra soát thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ cùng ngày.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 6/5 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về việc cán bộ Công an xã Chợ Gạo đã hoàn tất việc trao trả số tiền nhặt được từ máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo cho người bị mất

Trước đó, vào khoảng 12h50, ngày 28/4/2026, đồng chí Lê Minh Thơ, cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an xã Chợ Gạo đi rút tiền tại máy ATM thuộc Ngân hàng Agribank Chợ Gạo. Chưa kịp đưa thẻ rút tiền vào, đồng chí Thơ phát hiện có một số tiền đã nằm sẵn trong khe đựng tiền của máy ATM.

Biết được đây là số tiền của một người dân rút trước đã sơ ý để quên lại, đồng chí Thơ đã chủ liên hệ với Ngân hàng Agribank Chợ Gạo nhờ hỗ trợ. Từ đây, lực lượng chức năng tiến hành tra soát thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ cùng ngày có người dân nào giao dịch đúng với số tiền đã để quên lại trong trụ máy ATM.

- Ảnh 2.

Đồng chí Lê Minh Thơ trao lại số tiền cho chị Y. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả tra soát phát hiện người để quên lại số tiền là chị Y., sinh năm 1975, ngụ xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp đã để quên lại số tiền nêu trên. Ngay sau đó, đồng chí Thơ đã liên hệ với chị Y. và đã trao trả số tiền trên cho chị.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp

Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

01:31
Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại