HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình

Tuấn Minh |

Trong lúc vào rừng bắt ốc đá, một số người dân ở Ninh Bình phát hiện một bộ xương người bị tảng đá đè lên, nghi của người đàn ông mất tích 1 năm trước

Chiều 13-8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 13-8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Sự việc sau đó được báo tới lực lượng chức năng. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của ông N.V.K., người mất tích hơn 1 năm trước vì quần áo tại hiện trường trùng khớp quần áo mà ông K. mặc thời điểm mất tích.

Tá hỏa phát hiện bộ xương người

Hơn 1 năm trước, ngày 4-6-2024, ông K. đi xe máy từ nhà đến khu vực núi đá thôn Hải Nham rồi lên rừng bắt ốc đá. Không thấy ông K. trở về, gia đình đã huy động người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hiện, hài cốt được cho là của ông K. đã được gia đình nhận về để lo hậu sự.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kéo dài 4 ngày liên tiếp
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại