Phát hiện "bí mật" trong chiếc ô tô, Công an Hà Nội bắt tài xế Nguyễn Phùng Thắng

Tối 15/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán hơn 80kg pháo nổ.

Đó là các ối tượng Nguyễn Phùng Thắng sinh năm 1992, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội và Nguyễn Văn Tác sinh năm 1997, ở thị xã Việt Yên, Bắc Giang.

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 1h20' ngày 13/1, Công an huyện Quốc Oai đang tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, đã phát hiện xe ô tô dừng đỗ bốc hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 47 giàn pháo hoa nổ loại giàn 49 viên. Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Phùng Thắng. Đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận có hành vi buôn bán pháo hoa nổ. Tổ công tác đã đưa người và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, vào tháng 11/2024, Thắng khai nhận có quen biết Nguyễn Văn Tác thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Đến 31/12/2024, do có nhu cầu mua pháo hoa nổ, nên Thắng đã liên hệ với Tác đặt mua đơn hàng với 50 hộp pháo hoa nổ loại giàn 49 viên của nước ngoài sản xuất.

Tác báo giá 1.350.000 đồng/hộp cho Thắng và yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng, giao hẹn sẽ giao hàng sau một tuần.

Căn vào tài liệu điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ Nguyễn Văn Tác. Kết quả giám định số pháo hoa nổ thu được có tổng khối lượng 82,5 kg.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.