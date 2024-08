Phát hiện bãi biển được ví như "Hawaii ở Việt Nam", cách thành phố 50km, ra xa bờ 100m nước chỉ tới ngực

Những bãi biển cùng làn nước trong xanh, bờ cát trắng lấp lánh trong nắng vàng chính là một trong những yếu tố thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến với Việt Nam. Loạt cái tên nổi tiếng có thể kể tới như Bãi Cháy của Hạ Long, Lăng Cô của Huế, An Bàng của Hội An, Mỹ Khê của Đà Nẵng, Kỳ Co của Quy Nhơn... Đa phần các bãi biển, bãi tắm nổi tiếng đều đón lượng khách rất lớn, đặc biệt vào các dịp cao điểm du lịch.



Tuy nhiên ít ai biết, ở cách xa trung tâm những thành phố du lịch, khoảng trên 30-40km, cũng có một số bãi biển hoang sơ lại vắng vẻ, mang vẻ đẹp không thua kém gì. Bãi biển sau đây là một ví dụ, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 49km. Khi tới đây, nhiều du khách phải bất ngờ bởi làn nước trong xanh, không khí trong lành, yên bình, khác hẳn với một "phố biển" Nha Trang náo nhiệt, sôi động. Thậm chí, nơi này còn được ví như một "Hawaii của Việt Nam".

Bãi biển với làn nước trong xanh, bờ cát trải dài trắng mịn, cách trung tâm thành phố chỉ 50km (Ảnh Nha Trang Tourist)

Đây là bãi biển Dốc Lết, thuộc địa phận phường Ninh Hải, thịt xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Cái tên này cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Cái tên "Dốc Lết" được cho là bắt nguồn từ đặc điểm tự nhiên của khu vực này. Cụ thể, ở giai đoạn bãi biển vẫn chưa được khai phá, xung quanh đây được bao bọc bở những đồi cát, dốc cát cao. Vì vậy để đến được bãi biển, con người cần vượt qua những đồi cát, dốc cát đó. Quãng đường di chuyển được đánh giá là khá khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức.

Ngoài ra, việc di chuyển trên cát vốn đã mất sức hơn bình thường. Người ta thường ví những bước chân trên cát, đặc biệt là vào những lúc mệt mỏi, như thể đang "lết". Lết qua những đồi, dốc cát để đến được bãi biển, từ đó nơi này được gọi là Dốc Lết.

Bãi biển Dốc Lết đặc trưng với bờ cát trải dài, xung quanh cũng có rất nhiều cồn cát lớn nhỏ khác (Ảnh VnTrip)

Ngày nay, do để phục vụ du khách cũng như chính người dân địa phương có thể tiếp cận, di chuyển tới bãi biển dễ dàng hơn, những đồi, dốc cát đã được san phẳng phần nào. Bởi vậy, du khách hoàn toàn có thể yên tâm đến đây thư giãn, nghỉ ngơi cũng như tận hưởng bãi biển, không khí trong lành của biển cả.



Cũng bởi đặc điểm tự nhiên nên những bãi cát ở Dốc Lết trải dài, trắng mịn. Yếu tố này giúp Dốc Lết được du khách ví như một "Hawaii thu nhỏ" ngay ở Việt Nam.

Như đã nói ở trên, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 49km về phía Bắc, mất khoảng hơn 1 giờ di chuyển, bởi vậy chưa thực sự nhiều du khách khi tới du lịch Nha Trang biết tới Dốc Lết. Hiện nay đường dẫn tới đây rất bằng phẳng, thuận lợi, du khách có thể tuỳ chọn nhiều phương tiện khác như xe máy, ô tô, xe khách hay taxi tuỳ vào nhu cầu và điều kiện.

Cũng bởi còn vắng vẻ, chủ yếu chỉ được biết tới nhiều bởi người dân bản địa hay những du khách có sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên, nên bãi biển Dốc Lết cho đến nay vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ với bãi biển trong xanh, đặc biệt vào những ngày trời có nắng.

Đường từ trung tâm thành phố tới Dốc Lết hiện nay khá thuận lợi cho mọi du khách (Ảnh Tico Travel)

Ảnh chụp màn hình bản đồ Google Maps

"Nếu đã đến Nha Trang thì hãy đến Dốc Lết 1 lần. Điều khác biệt ở đây là bãi cát trải dài và biển nông, rất thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hay cả những người không biết bơi. Nước ở Dốc Lết trong xanh, ra xa bờ khoảng 100m nước cũng chỉ tới ngực", du khách có tài khoản tên Hiếu Thiên chia sẻ sau chuyến đi của mình.



Để cảm nhận hết sự hoang sơ của bãi biển Dốc Lết, những du khách có kinh nghiệm cũng đưa ra lời khuyên rằng, mọi người hãy tham khảo trải nghiệm chơi dù bay. "Chơi dù bay giúp mình cảm nhận hết được sự hoang sơ thật sự của Dốc Lết. Nhìn từ trên cao chỉ thấy nước biển xanh ngắt và hàng dương xanh thôi, phê lắm", du khách Hiếu Thiên nói thêm.

Ngoài chơi dù bay, hiện nay du khách còn có thêm sự lựa chọn khác ở bãi biển Dốc Lết để tăng tính trải nghiệm, ví dụ như đi mô tô nước, chèo thuyền... Để thưởng thức hải sản tươi sống, giá thành phải chăng, du khách có thể ghé đến các chòi lá ngay trên bãi biển, hoặc nhà của các ngư dân ở khu vực lân cận.

Nước biển trong xanh ở bãi biển Dốc Lết (Ảnh Cường Phan)

Biển Dốc Lết qua góc máy của du khách khi chụp từ trên cao (Ảnh Lưu Anh Tuấn)

Khung cảnh yên bình nơi đây được nhiều du khách yêu thích (Ảnh Cường Phan)

Riêng về vấn đề lưu trú, quanh Dốc Lết số lượng các cơ sở lưu trú vẫn còn khá hạn chế. Du khách tốt nhất nên xem và đặt trước từ sớm để tránh tình trạng hết phòng. Hành trình lý tưởng nhất là ở lại Dốc Lết trọn vẹn 1 ngày 1 đêm trong chuyến du lịch Nha Trang. Nếu du khách không nghỉ lại, cần cân đối thời gian để trở lại thành phố trước khi trời tối bởi đường di chuyển cũng cần qua nhiều quãng đèo, về quá muộn sẽ khá nguy hiểm.