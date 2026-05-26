Trong quan niệm của số đông, hình ảnh cha mẹ khi xuất hiện trước thầy cô và bạn học của con thường hướng tới sự chín chắn, trang nhã và lịch sự. Điều này tạo nên một phong cách có phần tương phản với nét năng động, nhí nhảnh vốn có của lứa tuổi học trò.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xu hướng một số bà mẹ yêu thích và lựa chọn những trang phục mang phong cách ngây thơ, vốn thường dành cho lứa tuổi nhỏ, khi đưa đón con đi học đã dấy lên một cuộc tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Tiêu biểu như câu chuyện về bà mẹ Trung Quốc dưới đây.

Theo đó, một bà mẹ Trung Quốc bất ngờ gây ra nhiều tranh luận khi chia sẻ những video đi đón con của mình. Điều khiến những người xung quanh chú ý chính là phong cách thời trang có phần đặc biệt của cô.

Người mẹ chọn cho mình trang phục đón con khá đặc biệt

Trong đoạn video viral nhất, người mẹ diện một chiếc váy bồng xòe công chúa, cắt ngắn trên gối, trên tóc cài thêm hai chiếc nơ ruy băng màu xanh đầy vẻ tinh nghịch, đồng thời đeo luôn chiếc cặp sách của con gái trên vai. Người mẹ này rất tự tin chia sẻ bộ trang phục của mình trước ống kính, tay cầm chiếc bình giữ nhiệt của con và cho rằng việc lựa chọn phong cách như vậy khi ra đường là điều hoàn toàn bình thường.

Ngay dưới đoạn video, cư dân mạng đã chia ra thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận người xem tỏ ra cởi mở khi cho rằng ai cũng có quyền tự do ăn mặc theo sở thích, miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc và tự tin. Tuy nhiên, luồng ý kiến cho rằng trang phục chưa thực sự phù hợp với hoàn cảnh lại nhận được sự đồng thuận cao hơn từ các bậc phụ huynh khác.

Nhiều ý kiến tranh luận đã nổ ra xung quanh trang phục của người mẹ

Một tài khoản cá nhân đã để lại dòng bình luận nhận được nhiều lượt tương tác: "Tôi ở trạng thái hiểu nhưng thấy phong cách này chưa thực sự phù hợp khi đưa đón con. Trang phục đẹp nhất là khi nó được đặt đúng không gian và hoàn cảnh. Sự lịch sự và trang nhã tại trường học là điều cần thiết".

Từ góc độ giáo dục gia đình, các chuyên gia tâm lý học đường chỉ ra rằng, việc đưa đón con đi học chưa bao giờ là một không gian cá nhân thuần túy. Đó là một môi trường mang tính cộng đồng, có sự hiện diện của thầy cô giáo, các phụ huynh khác và đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa của con. Hình ảnh của cha mẹ tại đây có sức ảnh hưởng thầm lặng đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ.

Nhiều bậc cha mẹ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần mình mặc những bộ đồ trẻ trung, nổi bật là đang làm vui lòng con cái. Thế nhưng, họ lại vô tình quên mất một bài học quan trọng về ranh giới và sự tôn trọng hoàn cảnh.

Một đứa trẻ tiểu học chưa có tâm lý vững vàng sẽ rất dễ bối rối nếu một ngày đến trường, các bạn xung quanh nảy sinh những lời bàn tán, trêu chọc về trang phục của mẹ mình. Những lời nói vô tình đó có thể gây tổn thương đến lòng tự trọng và định hình sai lệch về nhận thức của trẻ. Việc người lớn bỏ qua sự phù hợp của trang phục đối với môi trường xung quanh có thể vô tình gieo vào tâm trí con trẻ tư duy rằng chỉ cần bản thân mình thích thì có thể xem nhẹ các quy tắc và ranh giới cộng đồng.

Yêu cái đẹp và giữ gìn sự trẻ trung là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng sự tinh tế của một bậc làm cha làm mẹ nằm ở việc biết lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh. Thay vì biến cổng trường thành nơi thể hiện cá tính thời trang một cách quá đà, việc diện một bộ trang phục lịch thiệp, nhã nhặn chính là cách cha mẹ trực tiếp dạy con bài học về sự tôn trọng thế giới xung quanh. Nét đẹp chân chính của một người mẹ nằm ở sự chừng mực, tinh tế và một cái ôm ấm áp che chở cho con trước những áp lực từ dư luận xã hội.