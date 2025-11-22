Colombia vừa trục vớt được những hiện vật đầu tiên từ xác một chiến hạm Tây Ban Nha được mệnh danh là “chén thánh của các con tàu đắm”. Cụ thể, con tàu này có tên San José, bị hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm hơn 300 năm trước.

Trong số các báu vật được đưa lên mặt nước lần này có những đồng tiền vàng và đồng, một chiếc tách sứ và cả một khẩu thần công, tất cả đều được lấy từ đáy biển Caribe nơi con tàu nằm yên suốt nhiều thế kỷ.

San José bị chìm trong cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha khi đang vận chuyển lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Nam Mỹ trở về châu Âu để dâng lên nhà vua Tây Ban Nha. Ước tính theo giá trị ngày nay, kho báu trên tàu ước tính có giá trị lên đến 17 tỷ USD (khoảng 416.500 tỷ đồng). Số kho báu này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa chính phủ Colombia và công ty trục vớt Sea Search-Armada (SSA) có trụ sở tại Mỹ.

Các đồng tiền vàng khi được tìm thấy dưới đáy biển.

Theo các tài liệu đã công bố, tàu San José được cho là mang hơn 11 triệu đồng vàng và bạc khi gặp nạn, ước tính tương đương khoảng gần 90 tấn vàng và 237 tấn bạc, cùng với đó là các viên ngọc lục bảo lớn.

Colombia cho rằng họ đã phát hiện ra vị trí San José vào năm 2015 với sự hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế. Trong khi đó, SSA – từng mang tên Glocca Morra – khẳng định đã tìm thấy xác tàu từ những năm 1980 và đang theo đuổi vụ kiện tại Tòa Trọng tài Thường trực, đòi khoản bồi thường khoảng 10 tỷ USD, tương đương một nửa giá trị ước tính của kho báu.

Chính phủ Colombia nhấn mạnh rằng việc trục vớt lần này nằm trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu, nhằm cung cấp thêm manh mối về bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu đầu thế kỷ 18. Đồng thời, con tàu San José cũng mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với người Colombia, bởi nó phản ánh một phần lịch sử biển cả gắn liền với đất nước.

Colombia đã khôi phục một số đồng tiền vàng sau khi trục vớt.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/11, Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona gọi đây là “sự kiện mang tính lịch sử”, thể hiện năng lực của quốc gia trong việc gìn giữ di sản văn hóa dưới nước.

Alhena Caicedo Fernández, Giám đốc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Colombia, cho biết việc đưa được những hiện vật đầu tiên lên bờ mở ra cơ hội để người dân tiếp cận lịch sử của con tàu San José qua các bằng chứng vật chất.

Các hiện vật được robot lặn sâu thu gom và sẽ trải qua quá trình bảo tồn kéo dài trong phòng thí nghiệm trước khi được dùng cho nghiên cứu khảo cổ. Theo tài liệu lịch sử, San José là một phần của hạm đội Flota de Tierra Firme, rời Peru năm 1707 với số tài sản hoàng gia khổng lồ. Con tàu chưa bao giờ cập bến Tây Ban Nha, mà chìm ngoài khơi Colombia sau trận giao chiến với lực lượng Anh vào năm 1708.

Tham khảo CNN; Live Science﻿