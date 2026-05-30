HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 68 sà lan đã đổ 80.000 tấn bê tông từ một cây cầu bị phá hủy xuống đáy biển, tạo nên cả một hệ sinh thái đặc biệt dưới đại dương

Đức Minh
|

Bang Bắc Carolina (Mỹ) đã tái sử dụng khoảng 80.000 tấn bê tông từ cây cầu Herbert C. Bonner cũ để xây dựng tám rạn san hô nhân tạo ngoài khơi Đại Tây Dương.

Phát hiện 68 sà lan đã đổ 80.000 tấn bê tông từ một cây cầu bị phá hủy xuống đáy biển, tạo nên cả một hệ sinh thái đặc biệt dưới đại dương - Ảnh 1.

Đây được xem là một trong những dự án tái chế công trình biển lớn nhất từng được triển khai tại Mỹ. Thay vì đưa vật liệu phá dỡ đến bãi chôn lấp hoặc xử lý như rác thải xây dựng thông thường, chính quyền bang đã quyết định biến toàn bộ kết cấu cây cầu thành các công trình ngầm dưới đáy biển.

Cầu Herbert C. Bonner trước đây nối đảo Hatteras với khu vực Outer Banks và bắc qua eo biển Oregon – một trong những vùng ven biển có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất tại Bắc Carolina. Sau khoảng 55 năm hoạt động, cây cầu được thay thế bằng cầu Marc Basnight từ năm 2019 trước khi bị tháo dỡ hoàn toàn do hết tuổi thọ kết cấu.

Phát hiện 68 sà lan đã đổ 80.000 tấn bê tông từ một cây cầu bị phá hủy xuống đáy biển, tạo nên cả một hệ sinh thái đặc biệt dưới đại dương - Ảnh 2.

80 nghìn tấn bê tông được vận chuyển trên 68 sà lan đưa ra biển nhằm tái tạo lại hệ sinh thái san hô.

Theo Cục Thủy sản biển Bắc Carolina, dự án đã huy động tổng cộng 68 chuyến sà lan để vận chuyển khoảng 80.000 tấn bê tông từ cây cầu cũ ra khơi. Khối lượng tái chế bao gồm nhịp bê tông, trụ cột, cọc, lan can bảo vệ và nhiều khối cấu trúc khác.

Toàn bộ vật liệu được phân bổ tại tám khu vực rạn san hô nhân tạo gồm AR-130, AR-140, AR-145, AR-160, AR-250, AR-255, AR-320 và AR-340. Những khu vực này nằm gần Oregon Inlet, Ocracoke Inlet, Beaufort Inlet và Bogue Inlet.

Các cấu kiện bê tông được đặt trực tiếp xuống đáy biển nhằm tạo thành các rạn san hô nhân tạo vĩnh cửu. Mục tiêu của dự án là chuyển đổi lượng lớn chất thải xây dựng nặng thành các công trình ngầm ổn định và có tuổi thọ cao.

Ông Jordan Byrum, điều phối viên chương trình rạn san hô nhân tạo của Bắc Carolina, cho biết với Đài Phát thanh Công cộng phía Đông rằng việc nghiền nhỏ, vận chuyển và xử lý toàn bộ số bê tông tại các bãi chôn lấp sẽ tiêu tốn “hàng triệu và hàng triệu USD”.

Theo ông Byrum, phương án tái sử dụng này giúp bang tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý chất thải, đồng thời tránh việc phải vận chuyển hàng chục nghìn tấn bê tông đến các bãi thải công nghiệp.

Phát hiện 68 sà lan đã đổ 80.000 tấn bê tông từ một cây cầu bị phá hủy xuống đáy biển, tạo nên cả một hệ sinh thái đặc biệt dưới đại dương - Ảnh 3.

Bắc Carolina thực tế đã nghiên cứu việc sử dụng cầu cũ làm vật liệu cho rạn san hô nhân tạo từ những năm 1980. Các tài liệu của bang cho thấy Bộ Giao thông vận tải và Cục Thủy sản biển đã phối hợp tái sử dụng nhiều công trình ven biển ngoài khơi trong nhiều thập kỷ qua.

Trước đây, phần còn lại của cầu Atlantic Beach cũ cũng từng được sử dụng cho mục đích tương tự. Tuy nhiên, dự án cầu Bonner là dự án lớn nhất trong lịch sử chương trình rạn san hô nhân tạo của bang.

Theo dữ liệu chính thức, Bắc Carolina hiện duy trì hàng chục rạn san hô nhân tạo trải dài từ khu vực cửa sông đến các vùng biển cách bờ gần 38 dặm.

Từ một công trình giao thông trên mặt nước, cầu Bonner giờ đây đã trở thành “cơ sở hạ tầng” dưới đáy đại dương. 80.000 tấn bê tông sẽ tạo nên tám rạn san hô nhân tạo quy mô lớn, mang lại “vòng đời thứ hai” cho một công trình vốn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Tags

Bê tông

sà lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại