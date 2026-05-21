Phát hiện 6 triêu thùng dầu thô đang 'hết ga hết số' vượt eo biển Hormuz - điểm đến là các quốc gia ở châu Á

Ba siêu tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô đến các thị trường châu Á sau hơn hai tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh. Tổng lượng dầu trên các tàu lên tới 6 triệu thùng. Trong khi đó, một tàu chở dầu khác cũng đang tiến vào khu vực này. Thông tin được tổng hợp từ dữ liệu vận tải của LSEG và Kpler.

Đây là một trong số ít siêu tàu chở dầu rời Vịnh Ba Tư trong tháng này thông qua tuyến hàng hải do Iran chỉ định.

Theo dữ liệu, tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) Universal Winner treo cờ Hàn Quốc hiện đang rời khỏi eo biển Hormuz sau khi nhận 2 triệu thùng dầu thô Kuwait từ ngày 4/3. Con tàu di chuyển ngay sau khi hai tàu dầu của Trung Quốc rời khu vực.

Tàu Universal Winner dự kiến cập cảng Ulsan ngày 9/6 để dỡ hàng cho nhà máy lọc dầu lớn nhất Hàn Quốc thuộc SK Energy. Đại diện SK Energy từ chối bình luận, trong khi phía HMM - đơn vị sở hữu và quản lý tàu - hiện chưa thể liên lạc.

Trước khi chiến sự bùng phát, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz dao động từ 125 đến 140 lượt mỗi ngày. Tuy nhiên, theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu của Reuters, hiện chỉ còn khoảng 10 tàu ra vào eo biển mỗi ngày, bao gồm tàu hàng, tàu hóa chất và tàu vận chuyển LNG. Trong số này, tàu chở dầu thô chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Khoảng 20.000 thủy thủ hiện vẫn mắc kẹt trong vùng Vịnh trên hàng trăm con tàu khác nhau.

Các siêu tàu chở 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông rời eo biển Hormuz qua tuyến đường quá cảnh Iran.

Dữ liệu từ Kpler cùng phân tích vệ tinh của các chuyên gia SynMax cho thấy khoảng 10 tàu đã đi qua eo biển trong 24 giờ qua. Phần lớn là tàu hàng nhỏ cùng một tàu chở hóa chất tiến vào vùng Vịnh.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp do Hải quân Mỹ dẫn đầu nhận định, môi trường hoạt động tại eo biển Hormuz vẫn ở mức rủi ro cao sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần đây. Cơ quan này cũng ghi nhận nhiều hành động áp sát và chào hỏi mang tính quyết đoán từ phía Iran trong 48 giờ qua.

Các hiệp hội vận tải biển quốc tế đã ban hành hướng dẫn mới cho tàu đi qua eo biển Hormuz. Những cảnh báo bao gồm nguy cơ bị tấn công, đe dọa từ máy bay không người lái, thủy lôi, tình trạng ùn tắc khó lường và khả năng giám sát quân sự suy giảm.

Các hiệp hội cũng cho biết hàng trăm tàu vẫn chưa thể di chuyển qua eo biển. Khi điều kiện hàng hải trở lại bình thường, lượng tàu ùn ứ lớn có thể tạo ra nguy cơ mất an toàn điều hướng nghiêm trọng.

Trong số các tàu vừa rời khu vực có Yuan Gui Yang treo cờ Trung Quốc. Tàu này nhận 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq ngày 27/2, chỉ một ngày trước khi chiến sự bùng phát. Theo dữ liệu lịch trình, Yuan Gui Yang được Unipec - đơn vị thương mại thuộc Sinopec - thuê vận hành.

Con tàu hiện đã rời eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng Shuidong gần thành phố Maoming, tỉnh Quảng Đông vào ngày 4/6.

Một tàu khác là Ocean Lily treo cờ Hong Kong đã nhận tổng cộng 2 triệu thùng dầu trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, gồm 1 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah từ Iraq.

Ocean Lily thuộc sở hữu của Sinochem và dự kiến cập cảng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 5/6 để dỡ hàng.

Trong khi đó, Sinopec, Sinochem cùng COSCO Shipping - các đơn vị liên quan đến hoạt động vận hành tàu Yuan Gui Yang - chưa đưa ra phản hồi khi được yêu cầu bình luận.

Ngoài ba tàu trên, tàu Yuan Hua Hu cũng đã rời eo biển Hormuz tuần trước với 2 triệu thùng dầu Iraq và đang hướng tới cảng Chu Sơn ở miền đông Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ LSEG cho thấy tàu Grand Lady treo cờ Síp đã tiến vào eo biển Hormuz trong trạng thái tắt hệ thống phát tín hiệu định vị. Con tàu hiện neo đậu ngoài khơi Dubai.



