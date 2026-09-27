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Phát hiện 50 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng trong toilet máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế

Thiên Di
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Hải quan Bangladesh vừa phát hiện 50 thỏi vàng nặng tổng cộng khoảng 5,832 kg được cất giấu trong toilet của một máy bay chở khách vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal.

Số vàng được tìm thấy trên chuyến bay BG-585 của Biman Bangladesh Airlines khởi hành từ Singapore.

Trước đó, Cơ quan Tình báo và Điều tra Hải quan Bangladesh (CIID) nhận được tin báo rằng chiếc máy bay có thể đang vận chuyển trái phép hơn 100 thỏi vàng. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong khoảng 4 giờ.

Cuối cùng, các nhân viên hải quan phát hiện 50 thỏi vàng được giấu bên trong khu vực toilet của máy bay. Mỗi thỏi có trọng lượng 10 tola, tổng cộng 500 tola, tương đương khoảng 5,832 kg vàng.

Theo thông cáo của cơ quan chức năng Bangladesh, lô vàng có giá trị thị trường khoảng 11 crore taka. Nếu quy đổi theo giá vàng thế giới gần nhất ngày 26/9/2026, 5,832 kg vàng tương đương khoảng 804.000 USD, tương đương khoảng hơn 20 tỷ VNĐ.

Điểm đáng chú ý là số vàng không được phát hiện trong hành lý của hành khách mà được cất trực tiếp bên trong máy bay. Cách thức này khiến nhà chức trách đặt nghi vấn về một đường dây buôn lậu có tổ chức và phương thức đưa vàng ra khỏi khu vực sân bay sau khi máy bay hạ cánh.

CIID cho biết sẽ điều tra người đã đưa vàng lên máy bay, cách lô hàng dự kiến được lấy ra khỏi sân bay cũng như khả năng có một mạng lưới buôn lậu đứng phía sau.

Cơ quan hải quan Bangladesh đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tình báo nhằm phát hiện những lô vàng nhập lậu quy mô lớn và xác định các cá nhân liên quan.

Theo BSS News

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thỏi vàng

sân bay

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