Phát hiện 5 người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ mời gọi, bán hàng cho du khách ở chợ Bến Thành

Từ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nhóm người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ mời gọi, bán hàng cho du khách, Công an phường Bến Thành đã phối hợp kiểm tra một khách sạn. Năm công dân Trung Quốc được phát hiện cùng nhiều trang phục tu sĩ và vật phẩm liên quan.

Ngày 19/8, Công an phường Bến Thành, TPHCM vừa phát hiện 5 công dân mang Quốc tịch Trung Quốc mặc trang phục tu sĩ Phật giáo, đem theo nhiều vật phẩm tôn giáo, lưu niệm. Vụ việc được xác minh sau khi xuất hiện thông tin về nhóm người có hành vi mời gọi, bán hàng và nhận tiền từ khách du lịch nước ngoài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh của thành phố.

5 người Trung Quốc mặc trang phục tu sĩ, mang theo nhiều vật phẩm tại cơ quan công an.

Theo Công an phường Bến Thành, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường phát hiện thông tin phản ánh một số người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ có dấu hiệu mời gọi, bán hàng rong, nhận tiền của du khách tại các khu vực công cộng.

Trước thông tin trên, Công an phường Bến Thành nhanh chóng phối hợp Công an phường Bình Phú tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Phú vào tối 18/8.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 công dân mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan đến vụ việc. Công an thu giữ nhiều trang phục tu sĩ cùng các vật phẩm được cất giữ trong hành lý như tràng hạt, vòng chuỗi, mặt dây chuyền có hình Phật...

Những người này sau đó được mời về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc, phục vụ công tác xác minh. Kết quả thử nhanh ma túy đối với những người này đều âm tính.

Công an phường Bến Thành đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh hành vi, mục đích của nhóm người trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác trước những trường hợp lợi dụng hình ảnh tôn giáo, tín ngưỡng để mời gọi, bán hàng hoặc vận động nhận tiền tại nơi công cộng.

Người dân, du khách không nên tiếp tay, mua bán hoặc đưa tiền khi chưa xác định rõ mục đích, đồng thời cần chủ động thông báo cho công an phường hoặc cảnh sát khu vực khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng trang phục tôn giáo để chèo kéo, bán hàng rong hoặc thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an TPHCM cho biết việc kịp thời phát hiện, xác minh những hành vi này nhằm góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời giữ gìn hình ảnh đẹp của TPHCM trong mắt người dân và du khách quốc tế.