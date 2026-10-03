Phát hiện 408 xe tải trộn bê tông đổ 2.807 m3 liên tục cả ngày lẫn đêm, bí mật dưới lòng đất của công trình lộ diện

Hoạt động đổ bê tông sử dụng khoảng 2.807 m3 bê tông, tương đương lượng vật liệu được vận chuyển bởi khoảng 408 xe trộn bê tông.

Để hoàn thiện phần móng cho chỉ một trong những vòm cầu của Signature Bridge tại Miami (Mỹ), đơn vị thi công đã phải huy động 408 xe trộn bê tông, 4 máy bơm cùng một hệ thống đường ống làm mát dài hơn 9,1 km được đặt bên trong khối bê tông.

Công tác đổ móng cho Vòm số 6 (Arc 6), nằm gần Bảo tàng Khoa học Phillip và Patricia Frost, đã hoàn tất trước khi thông tin được Connecting Miami, trang cập nhật chính thức về dự án đường bộ tại Miami, công bố ngày 22/7/2026.

Theo Connecting Miami, đây là công tác đổ móng lớn thứ hai và phức tạp nhất trong toàn bộ dự án. Đáng chú ý, phần lớn những hạng mục kỹ thuật được triển khai trong quá trình này sẽ nằm hoàn toàn bên dưới lớp bê tông sau khi công trình hoàn thiện.

Phần đáy của Arc 6 có chiều dài khoảng 120 feet, rộng 50 feet và sâu 16 feet, tương đương khoảng 36,6 x 15,2 x 4,9 m.

Để hoàn thiện khối móng này, khoảng 3.672 yard³ bê tông đã được sử dụng, tương đương khoảng 2.807 m³. Toàn bộ lượng vật liệu được vận chuyển tới công trường bằng 408 xe trộn bê tông.

Quy mô này mới chỉ tính riêng phần móng của một vòm cầu. Khối bê tông sau khi hoàn thiện sẽ trở thành bộ phận nằm sâu dưới công trình, gần như không thể quan sát từ bên ngoài.

Tuy nhiên, việc đổ hàng nghìn mét khối bê tông liên tục không chỉ đặt ra bài toán về vận chuyển và bơm vật liệu. Một vấn đề quan trọng khác là kiểm soát nhiệt độ trong quá trình bê tông đông cứng.

Khi xi măng phản ứng với nước trong quá trình hydrat hóa, bê tông giải phóng nhiệt. Với những khối bê tông lớn, phần lõi có thể giữ nhiệt lâu hơn đáng kể so với bề mặt bên ngoài.

Chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong khối bê tông có thể tạo ra ứng suất và làm tăng nguy cơ xuất hiện vết nứt. Vì vậy, trước khi hoàn thiện phần móng Arc 6, một hệ thống làm mát đã được lắp đặt bên trong kết cấu.

Theo Connecting Miami, hơn 30.000 feet đường ống, tương đương khoảng 9,1 km, được bố trí để tuần hoàn nước lạnh qua khối móng.

Như vậy, bên trong phần móng tưởng như chỉ là một khối bê tông đặc thực tế có cả một mạng lưới đường ống dài hàng kilomet. Hệ thống này được sử dụng để kiểm soát lượng nhiệt phát sinh trong quá trình bê tông đông cứng.

Một máy làm lạnh công nghiệp cỡ lớn được sử dụng để duy trì dòng nước lạnh tuần hoàn. Công trường cũng bố trí thêm một máy làm lạnh khác làm thiết bị dự phòng, nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nhiệt độ có thể hoạt động liên tục trong quá trình thi công.

Với khoảng 2.807 m³ bê tông cần được đưa vào một kết cấu có kích thước lớn, quá trình thi công cũng đòi hỏi hệ thống bơm công suất cao.

Bốn máy bơm bê tông được sử dụng để đưa vật liệu từ các xe trộn vào phần móng. Một máy bơm thứ năm được bố trí ở chế độ dự phòng.

Cùng với 408 xe trộn bê tông, hệ thống này giúp duy trì dòng vật liệu liên tục trong quá trình đổ móng. Các phương tiện vận chuyển, máy bơm, nhân công và hệ thống kiểm soát nhiệt độ phải được phối hợp đồng thời để hoàn thành khối bê tông có quy mô lớn.

Sau khi bê tông hoàn tất quá trình đông cứng, toàn bộ hệ thống đường ống sẽ nằm lại bên trong khối móng. Đến khi hoàn thành, Signature Bridge sẽ trở thành một điểm nhấn mới trên đường chân trời thành phố.