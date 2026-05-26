Các chuyên gia ước tính, một chiếc điều hòa công suất phổ thông 9.000 BTU hoạt động khoảng 9 tiếng mỗi ngày có thể tiêu thụ trung bình khoảng 200 kWh điện mỗi tháng, tùy điều kiện sử dụng thực tế và việc thiết bị có trang bị công nghệ Inverter hay không. Tuy nhiên, ngoài điều hòa, trong gia đình còn nhiều thiết bị điện khác âm thầm “ngốn” điện mà không phải ai cũng để ý.

Bình nóng lạnh bật liên tục

Bình nóng lạnh dung tích 20 lít, nếu chỉ bật khoảng 1 tiếng mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 70–80 kWh điện/tháng. Tuy nhiên, nếu hoạt động liên tục 24/24 giờ, mức tiêu thụ có thể tăng lên tới 320–340 kWh/tháng.

Nhiều người có thói quen bật bình cả ngày để luôn có nước nóng sẵn sàng sử dụng. Điều này khiến thanh đốt phải liên tục làm nóng lại nước trong bình, gây lãng phí điện đáng kể.

Không chỉ tiêu tốn điện năng, việc bật bình nóng lạnh liên tục còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, rò rỉ điện hoặc cháy nổ, đặc biệt nếu vừa bật vừa sử dụng. Thiết bị cũng dễ xuống cấp, giảm tuổi thọ do phải hoạt động quá tải trong thời gian dài.

Để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn, chỉ nên bật bình khoảng 15-20 phút trước khi sử dụng, sau đó ngắt điện rồi mới dùng nước nóng.

Bếp điện thường xuyên dùng mức nhiệt tối đa

Nếu sử dụng trung bình khoảng 3 tiếng mỗi ngày, bếp điện đơn có thể tiêu thụ khoảng 85-95 kWh điện/tháng, trong khi bếp đôi có thể tiêu tốn từ 170-190 kWh/tháng.

Một sai lầm phổ biến là luôn để bếp ở mức nhiệt cao nhất trong suốt quá trình nấu ăn. Thực tế, chỉ nên dùng mức nhiệt tối đa khi cần làm nóng nhanh hoặc chế biến món ăn cần nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Với các món ăn thông thường, nên duy trì mức nhiệt trung bình và giảm nhỏ lửa khi thức ăn đã sôi.

Ngoài ra, cần vệ sinh mặt bếp thường xuyên, loại bỏ dầu mỡ và vết cháy khét bám lâu ngày để quá trình truyền nhiệt hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm điện năng.

Tủ lạnh hoạt động sai cách trong thời gian dài

Tủ lạnh mini dưới 100 lít thường tiêu thụ khoảng 10-15 kWh điện/tháng. Với các dòng tủ dưới 300 lít, mức tiêu thụ dao động khoảng 30-45 kWh/tháng, còn tủ lớn trên 400 lít có thể dùng tới 50-75 kWh/tháng do phải vận hành liên tục 24/24 giờ.

Để tủ lạnh hoạt động tiết kiệm điện hơn, nên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và cách xa các nguồn nhiệt như bếp điện, lò vi sóng hay nồi chiên không dầu. Đồng thời, không nên kê tủ sát tường vì sẽ làm giảm khả năng tản nhiệt.

Mức nhiệt phù hợp được khuyến nghị là khoảng -18 độ C cho ngăn đông và từ 2-4 độ C cho ngăn mát, đủ để bảo quản thực phẩm mà không gây lãng phí điện năng.

Ngoài ra, việc mở cửa tủ quá lâu hoặc đóng không kín sẽ khiến hơi lạnh thất thoát, buộc máy nén hoạt động nhiều hơn để làm lạnh lại. Người dùng cũng nên tránh nhồi nhét quá nhiều thực phẩm và vệ sinh tủ định kỳ để thiết bị vận hành hiệu quả hơn.

Máy tính để bàn và thiết bị ngoại vi

Máy tính để bàn sử dụng khoảng 12 tiếng mỗi ngày có thể tiêu thụ từ 72-75 kWh điện/tháng, tùy cấu hình và công suất thiết bị.

Nhiều người thường xuyên bật, tắt máy liên tục để tiết kiệm điện, nhưng điều này chưa hẳn hiệu quả. Nếu chỉ rời máy trong thời gian ngắn, việc tắt rồi khởi động lại nhiều lần có thể khiến máy tiêu hao điện nhiều hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện. Chỉ nên tắt máy khi không sử dụng trong thời gian dài, khoảng trên 5 tiếng.

Nếu không dùng máy tính từ 2 ngày trở lên, nên rút nguồn điện hoàn toàn để hạn chế tiêu hao điện ở chế độ chờ, đồng thời giúp bảo vệ linh kiện bên trong.

Ngoài máy tính, các thiết bị kết nối như máy in, loa, modem Wi-Fi hay màn hình phụ cũng âm thầm tiêu thụ điện năng. Chẳng hạn, một máy in có thể tiêu thụ khoảng 5–8W ở chế độ chờ và khoảng 30W khi hoạt động. Vì vậy, nếu không có nhu cầu sử dụng, nên tắt nguồn hoặc rút điện để tránh hao phí không cần thiết.

(Tổng hợp)