Phát hiện 32 lồng sắt bên trong khoang hàng xe khách, sự thật bên trong khiến nhiều người sửng sốt

Nam An |

CSGT Nghệ An phát hiện xe khách chở 32 lồng sắt chứa nhiều động vật hoang dã, gồm khỉ, rái cá và chim Hồng Hoàng, và bàn giao số tang vật cho Khu sinh thái Hòn Nhạn để chăm sóc.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào khoảng 7h20 ngày 22/3/2026, tại Km430+500, khu vực Trạm thu phí Diễn Châu trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng, Tổ CSGT số 5 gồm 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, do Trung tá Trịnh Phương Duy làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra xe khách BKS 29E-355.xx do tài xế B.K.T. (SN 1980, trú tại Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra khoang hành lý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng chứa động vật nghi là động vật hoang dã. Kiểm tra sơ bộ ban đầu ghi nhận khoảng 20 lồng nhốt khỉ (chưa xác định chủng loại), 6 lồng chứa cá thể rái cá và khoảng 6 lồng chim lạ, nghi là chim Hồng Hoàng.

Ngay sau đó, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Diễn Châu, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Nghệ An và Khu sinh thái Hòn Nhạn để tiến hành kiểm đếm. Kết quả xác định số lượng tang vật thu giữ gồm 16 cá thể rái cá, 14 cá thể chim Hồng Hoàng và 181 cá thể khỉ.

Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao, chăm sóc và nuôi giữ tạm thời tại Khu sinh thái Hòn Nhạn nhằm đảm bảo điều kiện sinh tồn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc, hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

