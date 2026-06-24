Phát hiện 30 kg vàng trị giá hơn 63 tỷ đồng được giấu dưới lớp nền bê tông của căn biệt thự cũ

Trong quá trình cải tạo một biệt thự tại thủ đô Vienna (Áo), một người thợ sửa ống nước đã phát hiện một kho vàng trị giá khoảng 2,4 triệu USD (hơn 63 tỷ đồng) được giấu dưới nền bê tông của tầng hầm.

Theo truyền thông châu Âu, sự việc xảy ra vào năm 2024 khi người thợ đang làm việc tại tầng hầm của một căn biệt thự ở khu vực Penzing. Trong lúc thi công, ông bất ngờ phát hiện một sợi dây nhô lên từ nền bê tông. Tò mò trước vật thể bất thường này, người đàn ông thử kéo sợi dây nhưng không thành công.

Nghi ngờ bên dưới có thứ gì đó bị chôn giấu, ông quyết định dùng xẻng đục phá lớp bê tông xung quanh. Sau nhiều giờ đào bới, một chiếc rương kim loại cũ kỹ dần lộ diện. Điều khiến người thợ này sửng sốt hơn cả là bên trong chiếc rương chứa tới khoảng 30 kg tiền vàng cổ.

Các đồng tiền được xác định có niên đại trước Thế chiến II. Trên mỗi đồng tiền đều khắc chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Tổng giá trị số vàng được ước tính lên tới khoảng 2,4 triệu USD (hơn 63 tỷ đồng).

Chia sẻ trên chương trình truyền hình Đức Today vào năm 2024, người thợ này cho biết ông đã làm việc tại các công trường xây dựng từ năm 15 tuổi nhưng chưa từng chứng kiến phát hiện nào tương tự.

“Đôi khi bạn tìm thấy vài đồng xu cũ, nhưng một kho báu như thế này thực sự khó tin”, ông nói.

Người phát hiện có thể nhận một nửa kho báu

Điều đặc biệt là dù kho vàng được tìm thấy trên phần đất thuộc sở hữu của người khác, người thợ vẫn có cơ hội nhận được một phần đáng kể giá trị tài sản.

Theo quy định của Áo, những kho báu vô chủ được phát hiện có thể được chia đều giữa người tìm thấy và chủ sở hữu bất động sản nơi kho báu được phát hiện. Điều đó đồng nghĩa người thợ có thể nhận tới một nửa giá trị số vàng.

Truyền thông Đức cho biết phát hiện này thậm chí có thể đã thuộc về một người khác. Vài ngày trước đó, một công nhân khác cũng từng nhìn thấy sợi dây kỳ lạ nhô lên khỏi nền nhà nhưng không để tâm và tiếp tục công việc.

Chỉ đến khi người thợ sửa ống nước chú ý đến chi tiết bất thường này và quyết định tìm hiểu đến cùng, bí mật được chôn giấu suốt nhiều năm mới được hé lộ.

Những vụ phát hiện kho báu gây chấn động châu Âu

Phát hiện tại Vienna tiếp tục nối dài danh sách những kho báu bất ngờ được tìm thấy tại châu Âu trong những năm gần đây.

Tại Anh, nhóm 7 người sử dụng máy dò kim loại từng phát hiện 2.584 đồng xu bạc có niên đại từ năm 1066 đến 1088 trên một cánh đồng của nông dân. Bộ sưu tập được định giá khoảng 5,6 triệu USD (hơn 147 tỷ đồng) và được xem là một trong những kho báu giá trị nhất từng được phát hiện tại nước này.

Cũng tại Anh, một cặp vợ chồng khi cải tạo công trình từ thế kỷ XVII trên trang trại của mình đã phát hiện hơn 100 đồng tiền cổ từ thời Nội chiến Anh.

Tại Cộng hòa Séc, một phụ nữ đi dạo tình cờ phát hiện 2.150 đồng tiền bạc thời Trung Cổ. Trong khi đó ở Ý, một thợ lặn tìm thấy khoảng 30.000 đồng tiền đồng và đồng thau có niên đại từ thế kỷ IV dưới đáy biển.

Một trường hợp khác xảy ra ở miền Tây Nam nước Đức khi một công nhân đang đào đất để lắp đặt hệ thống đường ống cho hồ bơi đã phát hiện khoảng 1.600 đồng tiền thời Trung Cổ được đúc vào khoảng năm 1320.

Từ những cánh đồng, công trường xây dựng cho tới đáy biển sâu, các kho báu cổ vẫn liên tục được phát hiện trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, việc một sợi dây kỳ lạ bị chôn trong bê tông lại dẫn tới kho vàng trị giá hàng triệu USD như trường hợp ở Vienna vẫn được xem là một trong những phát hiện bất ngờ nhất những năm gần đây.

(Theo Popular Mechanics)