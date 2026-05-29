HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 3 tàu hàng tắt định vị vượt eo Hormuz, chở 3,8 triệu thùng dầu về châu Á

Hữu Bách
|

Giữa lúc Trung Đông tiếp tục căng thẳng, tín hiệu tàu năng lượng bắt đầu rời eo Hormuz đang thu hút sự chú ý của thị trường dầu khí toàn cầu.

Phát hiện 3 tàu hàng tắt định vị vượt eo Hormuz, chở 3,8 triệu thùng dầu về châu Á - Ảnh 1.

Một số tàu chở năng lượng đã bắt đầu rời eo biển Hormuz sau nhiều tháng mắc kẹt, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này dần xuất hiện tín hiệu lưu thông trở lại giữa căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Theo Reuters dẫn dữ liệu từ Kpler và LSEG, hai siêu tàu chở dầu cùng một tàu LNG đã vượt qua eo biển Hormuz trong tuần này và đang trên hành trình tới Trung Quốc và Ấn Độ.

Một trong hai tàu dầu đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô Saudi Arabia tới Trung Quốc. Tàu còn lại chở 1,8 triệu thùng dầu từ UAE để giao cho Hindustan Petroleum của Ấn Độ.

Trong khi đó, tàu LNG Umm Al Ashtan được cho là đã đi qua eo Hormuz với bộ phát tín hiệu tắt hoàn toàn nhằm tránh bị theo dõi. Reuters cho biết hai siêu tàu dầu cũng di chuyển trong trạng thái “dark mode” khi băng qua điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Eo biển Hormuz hiện xử lý khoảng 20% dòng chảy năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên kể từ đầu tháng 3, hàng trăm tàu chở dầu và khí đốt đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư phía tây eo biển này do tuyến hàng hải gần như bị phong tỏa trên thực tế.

Dù vậy, vài tuần gần đây đã xuất hiện dấu hiệu nhiều tàu bắt đầu rời khu vực, cho thấy hoạt động vận tải năng lượng đang dần được nối lại.

TIN LIÊN QUAN

Khủng hoảng tại Trung Đông cũng khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thay đổi mạnh. Xuất khẩu dầu khí của Mỹ tăng vọt, chủ yếu sang châu Âu. Đầu tháng này, Mỹ thậm chí còn gửi một lô dầu thô hiếm hoi tới Philippines – quốc gia nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Đông.

Trước khi xung đột nổ ra, châu Á phụ thuộc tới khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Riêng Philippines chủ yếu mua dầu từ Saudi Arabia, Iraq và UAE. Theo dữ liệu của Kpler, nước này chưa nhập dầu từ Mỹ kể từ năm 2020.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, sản lượng dầu thô toàn cầu được cho là đã giảm khoảng 14–15 triệu thùng mỗi ngày, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu.


Tags

Trung Quốc

Israel

Trung Đông

Iraq

Iran

UAE

tàu hàng

thùng dầu

tàu chở dầu

Eo biển Hormuz

Philippines

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại