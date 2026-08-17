Phát hiện 214 xe tải Trung Quốc với hệ thống cảm biến dày đặc, tải trọng gần 10.000 tấn, đồng loạt đi qua một cây cầu thực hiện nhiệm vụ quan trọng

214 xe tải hạng nặng Trung Quốc chở theo hàng trăm thiết bị để thực hiện đợt thử tải quan trọng.

Để những cây cầu quy mô lớn chính thức đón dòng phương tiện đầu tiên, các kỹ sư Trung Quốc thường tiến hành một "kỳ sát hạch" đặc biệt với hàng trăm xe tải hạng nặng.

Một trong những ví dụ điển hình là cầu đường bộ - đường sắt G3 Đồng Lăng bắc qua sông Dương Tử. Trước thời điểm đưa vào khai thác, cây cầu đã phải vượt qua đợt thử tải được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay đối với một công trình cùng loại tại Trung Quốc.

Theo China Daily và nhiều nguồn kỹ thuật của Trung Quốc, cuộc thử tải hoàn tất ngày 6/6/2025 với sự tham gia của 214 xe tải hạng nặng, tạo tổng tải trọng vượt 9.000 tấn. Đây được xem là bước đánh giá cuối cùng trước khi cây cầu chính thức vận hành.

Điều đáng chú ý là việc thử tải ngày nay không còn đơn thuần là đưa xe tải lên cầu rồi quan sát bằng mắt thường. Trung Quốc đã phát triển quy trình kiểm tra tích hợp giữa tải trọng thực tế, hàng trăm cảm biến chính xác cao, radar sóng milimet, công nghệ đo quang học và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi phản ứng của công trình gần như theo thời gian thực.

Ở giai đoạn thử tải tĩnh, các xe tải được bố trí theo những vị trí đã được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra các trạng thái chịu lực bất lợi nhất mà cây cầu có thể gặp trong quá trình khai thác. Hệ thống cảm biến liên tục ghi nhận độ võng, ứng suất, biến dạng và chuyển vị của các bộ phận quan trọng.

214 xe tải hạng nặng di chuyển trên cầu đường bộ - đường sắt G3 Đồng Lăng trước khi cầu được chính thức vận hành.

Sau đó, công trình tiếp tục trải qua thử tải động. Các đoàn xe chạy qua cầu ở nhiều tốc độ khác nhau, thực hiện các thao tác tăng tốc, giảm tốc hoặc phanh để mô phỏng điều kiện giao thông thực tế. Qua đó, kỹ sư đánh giá khả năng chống rung, dao động và phản ứng động của toàn bộ kết cấu.

Riêng tại cầu G3 Đồng Lăng, khoảng 700 bộ thiết bị đo kiểm điều khiển từ xa đã được lắp đặt đồng thời trên công trình. Hệ thống này theo dõi các hạng mục chịu lực quan trọng như dầm chính, tháp cầu, dây văng, cáp treo và các kết cấu liên quan.

Theo đơn vị thi công, phần thử tải tĩnh bao phủ gần 19.000 điểm đo trên hơn 31.000 cấu kiện khác nhau. Các kỹ sư xây dựng 17 điều kiện tải trọng điển hình tại 9 vị trí chất tải nhằm kiểm chứng khả năng chịu lực thực tế so với thiết kế.

Ở phần thử tải động, thêm 39 nhóm điểm được bố trí để nghiên cứu đặc tính dao động của cầu và 18 nhóm điểm khác theo dõi phản ứng động khi phương tiện di chuyển. Những thông số như gia tốc, biên độ rung, độ võng động, ứng suất động và chuyển vị tại gối cầu đều được ghi nhận liên tục.

Theo các tài liệu kỹ thuật của Trung Quốc, toàn bộ dữ liệu sau đó được đối chiếu với mô hình tính toán ban đầu và các tiêu chuẩn thiết kế để xác định liệu cây cầu có đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành hay không.

Cầu đường bộ - đường sắt G3 Đồng Lăng bắc qua sông Dương Tử.

Xu hướng số hóa công tác thử tải cũng đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều dự án cầu lớn.

Chẳng hạn, tại cầu Trường Thái vượt sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tô - cây cầu kết hợp đường bộ và đường sắt có nhịp chính lớn nhất thế giới - chương trình thử tải bao gồm tới 119 phương án tải tĩnh và 111 phương án tải động. Có thời điểm, 110 xe tải bốn trục với tổng tải trọng khoảng 4.400 tấn được huy động đồng thời để kiểm tra kết cấu.

Ngoài hệ thống cảm biến truyền thống, công trình còn sử dụng radar sóng milimet, camera quang học độ chính xác cao và thuật toán AI để đo độ võng của dầm chính ở cấp độ milimet, đồng thời tự động phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thử nghiệm. Một số bài kiểm tra còn sử dụng thiết bị kích rung chủ động nhằm đánh giá chính xác đặc tính dao động của kết cấu.

Cầu G3 Đồng Lăng là cầu 2 tầng đầu tiên trên thế giới sử dụng kết cấu lai giữa cầu dây văng và cầu treo, đồng thời tích hợp 3 loại hình giao thông gồm đường cao tốc, đường sắt liên thành phố và đường sắt vận tải hàng hóa.

Toàn tuyến dài khoảng 11,88 km. Nhịp chính vượt sông dài 988 mét. Tầng trên bố trí đường cao tốc 6 làn xe với tốc độ thiết kế 100 km/h, trong khi tầng dưới gồm 4 đường ray.

Hai đường ray phục vụ tuyến đường sắt liên thành phố Hợp Phì - Đồng Lăng có tốc độ thiết kế 250 km/h, còn hai tuyến còn lại dành cho vận tải hàng hóa kết nối cảng Giang Bắc.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8,78 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,21 tỷ USD) và hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 6 tháng.

Theo China News﻿, China Daily