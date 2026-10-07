"Ngôi nhà này chỉ có thể được mô tả là ngôi nhà kinh hoàng đối với những đứa trẻ vô cùng nhỏ tuổi này”..

Một cặp vợ chồng ở Nam California (Mỹ) có 21 đứa con, hầu hết do các bà mẹ mang thai hộ khác nhau sinh ra, đã lừa dối những người mang thai hộ và sau đó bạo hành, trừng phạt tàn nhẫn đối với những đứa trẻ, nhà chức trách cho biết.

Silvia Zhang và Guojun Xuan đã bị bắt vào thứ Ba (6/10) sau khi nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét tại biệt thự của họ ở Arcadia như một phần của cuộc điều tra lạm dụng trẻ em. Họ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lạm dụng trẻ em và đe dọa nhân chứng.

Xuan cũng đối mặt với một 1 danh hình sự về lạm dụng trẻ em, 1 tội danh hình sự đồng lõa che giấu tội phạm và 5 tội danh hình sự làm nhụt chí nhân chứng. Zhang cũng đối mặt với 1 tội danh đồng lõa che giấu tội phạm và 4 tội danh làm nhụt chí nhân chứng.

Tại phiên tòa vào chiều thứ Ba, họ đã không nhận tội và bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Guojun Xuan (66 tuổi) và bà Silvia Zhang (39 tuổi)

Luật sư Mitchell Krems, người đại diện cho cặp đôi tại tòa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng Xuan không phạm tội lạm dụng trẻ em, "không cần mang thai hộ vì tiền" và đang bị "soi mói bất công" vì hoàn cảnh gốc Hoa và gia đình đông con bất thường của ông.

"Ông ấy đang thực hiện quyền tự do dân sự của mình để có thể có bao nhiêu đứa con tùy thích," Krems nói với NBC News. "Không có luật nào cấm điều đó cả."

Ông cho biết quy mô gia đình của Xuan là kết quả từ trải nghiệm của anh ấy ở Trung Quốc và chính sách một con trước đây của nước này, đã được thay đổi vào năm 2021 để cho phép các cặp vợ chồng kết hôn có ba con, cùng với mong muốn có một gia đình đông con của anh ấy.

"Ông ấy chuyển đến Hoa Kỳ để có thể thực hiện tự do có bao nhiêu đứa con tùy thích," Krems nói.

Biện lý Quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết nơi ở của Zhang và Xuan, được văn phòng biện lý mô tả là một biệt thự ở thành phố Arcadia, cách trung tâm Los Angeles 20 dặm về phía đông bắc, là bối cảnh của những vụ bạo hành tồi tệ.

"Ngôi nhà này chỉ có thể được mô tả là ngôi nhà kinh hoàng đối với những đứa trẻ vô cùng nhỏ tuổi này," Hochman nói tại một cuộc họp báo.

Nhà chức trách bắt đầu điều tra cặp đôi vào năm ngoái sau khi một đứa trẻ 2 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện với các vết thương ở đầu. Hochman, dẫn lời một bản cáo trạng, cáo buộc rằng một vú em đã đánh vào đầu đứa bé vào ngày 4 tháng 5 năm 2025.

Xuan và Zhang đã không tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho đến vài ngày sau đó, ông nói, đồng thời lưu ý rằng em bé đã hồi phục kể từ đó.

“Ngôi nhà kinh hoàng”

Krems gọi những gì xảy ra với đứa trẻ sơ sinh là "kinh hoàng", nhưng cho biết lỗi hoàn toàn thuộc về người vú em chứ không phải Xuan.

"Thân chủ của tôi đã sa thải vú em sau khi phát hiện ra cô ấy đang lạm dụng đứa trẻ," Krems nói.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách được biết rằng Xuan và Zhang đang điều hành một đường dây mang thai hộ ngay tại nhà của họ và thuê những người mang thai hộ trên khắp cả nước.

Hochman cho biết cặp đôi thường nói dối những người phụ nữ về lý do tại sao họ muốn có con hoặc họ đã có bao nhiêu đứa con rồi.

"Một người mang thai hộ đã được trả tiền cho cả lần mang thai hộ thứ nhất và thứ hai," ông nói. "Ban đầu cô ấy được bảo rằng Zhang là một người mẹ đơn thân đang chật vật thụ thai khi cô ấy đồng ý làm người mang thai hộ. Đó là một tuyên bố sai sự thật."

Người phụ nữ đã được trả tới 75.000 USD (gần 2 tỷ VNĐ) cho mỗi lần mang thai hộ, biện lý quận cho biết.

Cặp đôi đã không nói với một người phụ nữ khác đang mang thai 7 tháng rằng họ đã có 16 đứa con, ông nói.

"Một người mang thai hộ khác, họ nói rằng họ đang tìm kiếm con, và họ đã trả cho người mang thai hộ đó 135.000 USD (3,5 tỷ VNĐ)," Hochman nói.

Siêu biệt thự của vợ chồng Xuan. Ảnh: LA Times

Trong nhiều năm qua, những đứa trẻ bị cáo buộc là bị lạm dụng trong khi Xuan và Zhang theo dõi qua 32 camera kích hoạt bằng chuyển động mà họ lắp đặt xung quanh nhà, Hochman nói.

Ông mô tả ba căn phòng mà cặp đôi gọi là "phòng học", nơi những đứa trẻ dành hàng giờ ngồi vào bàn dưới sự giám sát của các vú em khác nhau.

"Mỗi bị cáo trong số này đều giám sát việc kỷ luật trẻ em của các vú em diễn ra trong ba trung tâm học tập," biện lý quận cho biết.

Ông cho biết trong một vụ việc, một vú em đã ép một đứa trẻ "giữ tư thế đứng tấn" và Xuan có thể được nhìn thấy trên video đang cười lớn.

"Trong một tình huống khác, bị cáo Xuan đã bước vào một trong những trung tâm học tập trong khi một vú em đang đánh một đứa trẻ, và hướng dẫn vú em đó đánh đứa trẻ mạnh hơn," ông nói.

Hochman cáo buộc rằng Xuan cũng đánh một đứa trẻ vào mông trần và đánh vào đầu đứa trẻ.

"Bị cáo Xuan cũng nhấc bổng đứa trẻ lên không trung bằng một tay, trong khi tiếp tục đánh nó và liên tục đánh đầu đứa trẻ từ bên này sang bên khác với lực đủ mạnh để cơ thể đứa trẻ lạng sang các hướng xen kẽ theo các cú đánh," ông nói với các phóng viên.

Ông cho biết những đứa trẻ bị trừng phạt, bạo hành thể xác và đánh đập "hàng ngày".

Một căn phòng trong nhà không có camera. Hochman cho biết những đứa trẻ sẽ được đưa vào phòng đó và có thể nghe thấy tiếng "hét lên từ bên trong".

Cặp đôi bị buộc tội cố gắng che giấu hành vi bạo hành bị cáo buộc bằng cách hướng dẫn trẻ em nói dối, theo Hochman. Trong một cuộc họp sau khi đứa trẻ 2 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện, cặp đôi này bị cáo buộc đã bảo các vú em không được để lại vết tích rõ ràng trên người bọn trẻ.

"Vụ án này chưa từng có tiền lệ," Hochman nói. "Thật kinh khủng, và việc bạo hành thể xác, đánh đập và trừng phạt mà những đứa trẻ rất nhỏ này phải chịu đựng là vô cùng đáng khinh."

Chunmei Li, người vú em bị cáo buộc được nhìn thấy trên video đánh em bé 2 tháng tuổi, đã bị buộc tội vào tháng 5 năm 2025 về tội hình sự lạm dụng trẻ em, theo văn phòng biện lý và hồ sơ tòa án.

Người phụ nữ 58 tuổi này là đối tượng của lệnh bắt giữ và vẫn chưa bị bắt giữ, theo hồ sơ.

Krems cho biết Xuan "đã sa thải vú em và những người phải chịu trách nhiệm về kỷ luật không phù hợp."

Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert G. Luna cho biết những đứa trẻ đã phải chịu đựng "những hành vi lạm dụng kinh hoàng".

Tất cả 21 đứa con hiện đang nằm trong sự giám hộ của tiểu bang.

Các công tố viên đã yêu cầu mức bảo lãnh 100 triệu USD cho mỗi người do tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc và vì nhà chức trách cho biết cặp đôi này có nguy cơ bỏ trốn.

Phiên điều trần xem xét lại mức bảo lãnh đã được ấn định vào thứ Hai (12/10).

Nguồn: NBC News