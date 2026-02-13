HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phát hiện 200.000 hộp sản phẩm giả trị ung thư được tiêu thụ trong 3 năm - cơ quan Công an vào cuộc bắt giữ 10 đối tượng

Đức Minh |

10 đối tượng vừa bị khởi tố và bắt giữ là các cá nhân thuộc Công ty cổ phần dược BMP, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 12/02, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan.

Theo điều tra, doanh nghiệp đã sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm bổ sung dinh dưỡng “Thực dưỡng Fucoidan”, quảng cáo hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo thành phần, hàm lượng và nguồn gốc như công bố.

Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, nhưng thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc khác, chỉ bằng khoảng 1/10 so với quảng cáo.

Trong khoảng 03 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm giả ra thị trường. Cơ quan điều tra cũng xác định hơn 60 tỷ đồng doanh thu đã bị kê khai ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

