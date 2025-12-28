Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Ngày 28-12, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ một gia đình 3 người tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Trước đó, vào trưa ngày 27-12, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện anh V.T.T. (32 tuổi), chị L.T.Q. (25 tuổi, vợ anh T.) và con gái 4 tuổi tử vong tại nhà riêng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vũ Lăng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.