Bắt khẩn cấp 4 thanh thiếu niên hiếp dâm 1 thiếu nữ

Công an tỉnh Gia Lai tối 26/12 cho biết Công an xã Chư A Thai vừa phối hợp làm rõ, bắt giữ các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, chiều 24/12/2025, Công an xã Chư A Thai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vận động đầu thú đối với Ksor Thuyên (SN 2010) trú Tổ dân phố 12, xã Phú Thiện và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Rmah Thiếu (SN 2010), Nay Yôn (SN 2007), Ksor Chiều (SN 2002) cùng trú Tổ dân phố 12, xã Phú Thiện về hành vi “Hiếp dâm” xảy ra ngày 22/12/2025 tại thôn Nam Hà, xã Chư A Thai.

Trước đó, lúc 06h00’ ngày 22/12/2025, em M (SN 2009) trú thôn Nam Hà, xã Chư A Thai đến Công an xã Chư A Thai trình báo về việc bị 04 đối tượng dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm tại khu vực chòi rẫy thuộc thôn Nam Hà, xã Chư A Thai.

Theo M, khoảng 21h00’ ngày 22/12/2025, M cùng với T (SN 2012) trú xã Chư A Thai; Rmah C (SN 2009), Nay Yôn cùng trú xã Phú Thiện và 4 người thanh niên không quen biết, tham gia uống rượu tại nhà rẫy của Nay Yôn tại thôn Nam Hà, xã Chư A Thai. Một lúc thấy có hai người thanh niên bảo đi mua thuốc lá về hút thì M xin đi cùng, hai người thanh niên đồng ý nên điều khiển xe mô tô chở theo M.

Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Gia Lai

Khi đến khu vực chòi rẫy khác thuộc thôn Nam Hà, xã Chư A Thai, hai người thanh niên xuống xe kéo tay M dắt đi nhưng M không đi nên ôm người M bế lên trên chòi rẫy. Lúc này, Nay Yôn đi cùng một người thanh niên khác cũng theo sau trèo lên chòi rẫy. Sau đó, các đối tượng khống chế giữ và thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân. Sau khi thực hiện xong, các đối tượng chở M về nhà. Nạn nhân nói chuyện với gia đình, được gia đình đưa đến Công an xã Chư A Thai để trình báo vụ việc.

Qua xác minh, truy vết, lực lượng Công an xác định được 4 đối tượng tham gia thực hiện hành vi hiếp dâm em M gồm Rmah Thiếu, Nay Yôn, Ksor Chiều, Ksor Thuyên. Ban đầu, các đối tượng một mực không thừa nhận hành vi, tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải thừa nhận hành vi dùng vũ lực, khống chế để hiếp dâm em M.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.