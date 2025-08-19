HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện 2 thi thể chưa rõ danh tính đang phân hủy mạnh

Đức Ngọc |

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân bất ngờ phát hiện 2 thi thể phân hủy mạnh dưới mương nước.

Chiều 19-8, một lãnh đạo xã UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phát hiện 2 thi thể. Ảnh: Q. Lưu

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phát hiện 2 thi thể. Ảnh: Q. Lưu

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một người dân đi ra khu vực mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cắt cỏ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể.

Sự việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, các cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ sự việc.

