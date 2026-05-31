Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyết

Tại bãi biển thuộc khu Shimizu, thành phố Shizuoka, Nhật Bản, gần đây đã xuất hiện 2 con cá có ngoại hình vô cùng đáng sợ. Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên nền tảng X, nó đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận với gần 3 triệu lượt chia sẻ. Không ít cư dân mạng Nhật Bản lo lắng đây là loài "cá báo hiệu động đất" trong truyền thuyết, lo ngại rằng một trận động đất lớn sắp xảy ra.

Sự việc bắt nguồn từ một người dân khi đang tản bộ trên bãi biển ở quận Shimizu, thành phố Shizuoka thì bất ngờ phát hiện 2 loài cá lạ bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong đó, con cá có ngoại hình gây sốc nhất có thân hình thuôn dài như rắn, đôi mắt to bất thường, khi há miệng ra là một hàng răng nanh sắc nhọn lộ ra, tạo ra tác động thị giác rất mạnh. Con còn lại dù thân hình tương đối nhỏ gọn và tròn trịa, nhưng phần lưng lại có vây gai, tạo hình vô cùng xa lạ. Người chứng kiến chưa từng thấy loài cá nào kỳ dị như vậy nên đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội.

Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản, thu hút vô số bình luận. Có người bình luận: "Hai con cá này trông giống như những con quái vật chỉ xuất hiện trong trò chơi điện tử", "Sống bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy sinh vật như thế này". Do ngoại hình quá hiếm gặp, nhiều người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào các sinh vật được cho là điềm báo động đất trong truyền thuyết, liên tục để lại bình luận: "Liệu có phải sắp có động đất lớn không?", "Nhìn thấy cái này cảm thấy rất bất an". Cảm giác hoảng loạn tiếp tục lan rộng trên mạng.

2 con cá lạ xuất hiện bên bờ biển

Trước sự xôn xao của dư luận, truyền thông Nhật Bản đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến để giám định. Kết quả cho thấy cả hai con cá này đều là những loài thực sự tồn tại ngoài đời thực và hoàn toàn không liên quan gì đến động đất.

Con cá dài với hàm răng nhọn đáng sợ kia thực chất là "cá mỏ dũi" (tên khoa học: Alepisaurus ferox/Longnose lancetfish), có đặc điểm là đôi mắt cực lớn, khe miệng kéo dài đến phía sau mắt gần chạm đến xương nắp mang, hàm dưới nhô ra phía trước, chiều dài cơ thể tối đa có thể đạt tới 150 cm.

Con cá còn lại có hình dáng tròn trịa là cá "Velifer hypselopterus" (tên tiếng Nhật: Ametsuki-dai), chủ yếu sinh sống ở vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương giữa vĩ độ 30 độ Nam và Bắc, gốc vây lưng có các tấm gai, phía trước hàm trên còn có 7 đến 8 chiếc răng nanh cong vào trong.

Các chuyên gia giải thích thêm rằng loài cá được dân gian gọi là "cá động đất" thực chất là một loài sinh vật khác có tên là "cá mái chèo" (Regalecus russelii). Do loài cá này cực kỳ hiếm gặp, nên một khi xuất hiện ở gần bờ, nó dễ dàng khiến dư luận liên tưởng đến điềm báo của những trận động đất lớn. Tuy nhiên, hiện nay trong giới học thuật không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào có thể xác nhận giả thuyết này. Các chuyên gia kêu gọi người dân không nên suy diễn quá mức để tránh gây ra những hoang mang không cần thiết trong xã hội.

