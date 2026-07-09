Ngày 29/06, Công an xã Lê Lợi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị T.T.K.P (sinh năm 1992, trú tại thôn Cao Trung, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên) về việc bị một người quen lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh thông tin liên quan, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả xác minh, chị T.T.K.P có mối quan hệ tình cảm với Đinh Xuân Hưng (sinh năm 1991, trú tại TDP Vạn Hương, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng). Trong khoảng thời gian từ 08/12/2025 đến 17/06/2026, Đinh Xuân Hưng lợi dụng tình cảm, nhiều lần đưa ra các lý do khác nhau để chị T.T.K.P tin tưởng đưa cho Hưng tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hưng sử dụng vào mục đích cá nhân và đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 02/7/2026 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xã Lê Lợi làm việc với đối tượng Đinh Xuân Hưng

Qua vụ việc, Công an xã Lê Lợi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi kết bạn, làm quen với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng bày tỏ tình cảm, hứa hẹn tương lai hoặc đưa ra các đề nghị liên quan đến tiền bạc.

Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người chỉ quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu bảo mật khác.



Theo ﻿Công an tỉnh Hưng Yên