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Phát hiện 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Hiên SN 1971, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Nam An
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Phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, một phụ nữ ở Ninh Bình đã trình báo công an để xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm ở Tây Ninh.

Ngày 13/7, Công an xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng chuyển đến tài khoản cá nhân của chị nhưng không rõ người gửi. Nghi ngờ có thể số tiền trên do người khác chuyển nhầm, chị Hiên đã nhanh chóng đến Trụ sở Công an xã Đồng Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Phát hiện chuyển khoản nhầm 1 , 4 tỷ Đồng , chị Hiên trả lại cho chủ sở hữu ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Công an xã Đồng Thịnh kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Thịnh đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng liên quan cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ chủ sở hữu số tiền trên là anh Trần Tấn Hữu T, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn tất việc xác minh, Công an xã Đồng Thịnh đã hướng dẫn anh Trần Tấn Hữu T thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại đầy đủ số tiền của mình. Nhận lại được tài sản, anh T bày tỏ sự vui mừng, xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hiên và lực lượng Công an xã Đồng Thịnh đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ anh.

Việc hỗ trợ, giúp đỡ hoàn trả số tiền lớn cho người dân chuyển khoản nhầm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ của Công an xã Đồng Thịnh nói riêng, Công an tỉnh Ninh Bình nói chung mà còn lan tỏa những hành động đẹp, ý thức trách nhiệm và tinh thần trung thực trong cộng đồng của người dân quê hương Ninh Bình.

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