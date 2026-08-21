Phát hiện 120 thỏi vàng có đủ logo và số seri, trị giá gần 6 tỷ đồng trên tàu

Một nhân viên đường sắt phát hiện túi đồ bị bỏ lại trên tàu, bên trong chứa 120 thỏi vàng nặng 3,7 kg.

Tháng 10/2019, một nhân viên của hãng đường sắt Südostbahn phát hiện chiếc túi nhựa màu trắng trên chuyến tàu chạy từ thành phố St. Gallen đến Lucerne, miền trung Thụy Sĩ. Không rõ người mang theo chiếc túi đã xuống ở ga nào hay vì sao nó bị bỏ lại.

Bên trong túi là một gói hàng màu trắng. Khi kiểm tra, nhân viên đường sắt phát hiện thứ được cất bên trong không phải hành lý thông thường mà là 120 thỏi vàng, tổng trọng lượng khoảng 3,7 kg. Mỗi thỏi đều mang logo và số sê-ri.

Số vàng sau đó được giao cho nhà chức trách Lucerne. Khi vụ việc lần đầu được công bố vào năm 2020, chúng được định giá khoảng 182.000 franc Thụy Sĩ. Đến năm 2023, giá trị đã tăng lên khoảng 200.000 franc (5,9 tỷ đồng).

Một cuộc điều tra được mở nhằm tìm người sở hữu số tài sản. Tuy nhiên, dù tiến hành xác minh trên diện rộng, cơ quan công tố Lucerne vẫn không thể xác định 120 thỏi vàng thuộc về ai.

Nhà chức trách thậm chí đăng thông báo trên công báo của bang với hy vọng chủ nhân xuất hiện. Nỗ lực này cũng không mang lại kết quả. Không ai đưa ra được bằng chứng đủ sức thuyết phục rằng mình sở hữu số vàng.

Điều khiến vụ việc thêm bí ẩn là các thỏi vàng đều có logo và số sê-ri, song những dấu hiệu này vẫn không giúp giới chức lần ra người đã mang chúng lên tàu.

Các điều tra viên cũng xem xét khả năng số tài sản liên quan đến một vụ phạm pháp. Sau gần 4 năm, họ không tìm được dấu hiệu cho thấy vàng bắt nguồn từ hành vi trộm cắp, cướp đoạt hay một tội phạm tài sản khác. Công tố viên vì vậy cho rằng không có cơ sở xác định hành vi phạm tội và khép lại cuộc điều tra.

Bên ngoài chiếc túi có dòng chữ bằng tiếng Đức "IKRK Wertsendung", mang nghĩa hàng có giá trị gửi tới IKRK. IKRK là tên viết tắt tiếng Đức của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Geneva.

Dòng chữ này cuối cùng trở thành cơ sở để nhà chức trách quyết định số phận của 120 thỏi vàng.

Tháng 8/2023, Văn phòng Công tố Lucerne thông báo sẽ trao toàn bộ 3,7 kg vàng cho ICRC. Theo cơ quan này, việc số vàng được đặt trong gói hàng ghi rõ ICRC cho thấy chủ nhân bí ẩn nhiều khả năng có ý định chuyển tài sản cho tổ chức này.

ICRC cho biết sẽ bán số vàng và sử dụng khoản tiền thu được cho các hoạt động nhân đạo tại những khu vực chịu ảnh hưởng của bạo lực và xung đột. Tổ chức cũng bày tỏ cảm kích trước khoản đóng góp có giá trị lớn.

Theo Swiss info﻿