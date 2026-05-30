Theo thông tin từ cơ quan chức năng Cộng hòa Ghana, chiến dịch được triển khai dựa trên nguồn tin tình báo. Sau quá trình theo dõi, lực lượng an ninh đã lần theo dấu vết của 12 container vận tải loại 20 feet (hơn 6m) được đưa đến một địa điểm bí mật tại Sapeiman - một khu ngoại ô nằm ở vùng Greater Accra của Ghana.

Khi kiểm tra hiện trường, các điều tra viên phát hiện số tài sản nghi vấn được cất giấu trong các thùng gỗ lớn, bên ngoài được ngụy trang bằng xi măng và than nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả khám xét cho thấy bên trong nhà kho có một lượng tiền mặt rất lớn, bao gồm cả USD thật và tiền cedi Ghana giả với các mệnh giá 50 và 100 cedi. Số tiền mặt này được xếp trong các thùng gỗ, một số thùng còn được gia cố bằng ván ép và phủ than bên ngoài để tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thùng kim loại nghi chứa vàng thỏi. Giới điều tra cho rằng phương thức cất giấu công phu cùng quy mô tài sản bị thu giữ cho thấy khả năng đây là hoạt động của một tổ chức tội phạm có cấu trúc chặt chẽ, chuyên tham gia các đường dây buôn lậu và rửa tiền xuyên khu vực.

Sau cuộc đột kích, nhà chức trách đã phát lệnh truy tìm 4 nghi phạm chủ chốt, trong đó có đối tượng được xác định là kẻ cầm đầu với biệt danh "Alhaji".

Tại thời điểm đó, các điều tra viên cho biết mới xác định được vị trí của 10 trong tổng số 12 container liên quan đến vụ việc. 2 container còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng An ninh Quốc gia Ghana đã huy động các thiết bị truy vết chuyên dụng để tiếp tục xác minh và truy tìm.

Vụ việc càng trở nên đáng lo ngại khi quá trình khám xét còn phát hiện các bộ quân phục và giày quân đội Ghana giả được cất giữ trong nhà kho. Phát hiện này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các đối tượng sử dụng trang phục quân đội giả để thực hiện hành vi giả mạo lực lượng vũ trang hoặc phục vụ các hoạt động phạm pháp khác.

Theo giới chức Ghana, những bằng chứng thu thập được cho thấy đây có thể là một mắt xích trong mạng lưới tội phạm tài chính quy mô lớn. Các lực lượng an ninh của quốc gia này sau đó đã mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc số tiền, vàng thỏi và các container liên quan, đồng thời truy bắt những đối tượng còn đang lẩn trốn.

Nhà chức trách Ghana nhận định vụ thu giữ có thể giúp phanh phui thêm nhiều hoạt động phi pháp khác đang tồn tại phía sau đường dây này. Đến tháng 7/2025, Bộ Nội vụ Ghana xác nhận cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

(Theo Hanabusinessnews)