Phát hiện 106 khối bê tông khổng lồ được đánh chìm liên tục xuống dưới đáy biển, siêu công trình lá chắn lộ diện

Tổng cộng 106 cấu trúc được tích hợp vào các công trình chắn được thiết kế để chịu được môi trường biển và bảo vệ khu vực cảng mới.

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Tanger Med 2 là dự án mở rộng quy mô lớn của khu phức hợp cảng Tanger Med, nằm tại khu vực Tangier, Morocco, trên tuyến hàng hải quan trọng nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của dự án là hệ thống đê chắn sóng sử dụng các khối bê tông cốt thép dạng caisson. Theo Bouygues Construction, tổng cộng 106 khối thùng chìm bê tông cốt thép (caisson) được sử dụng, gồm 96 khối trên đê chắn sóng chính và 10 khối tại đê chắn sóng phụ.

Đê chắn sóng chính có một đoạn dài 2.710 m được cấu tạo từ 96 khối bê tông hình bốn thùy, cùng 955 m kết cấu mái dốc được bảo vệ bằng 5.760 khối Accropodes. Đê phụ gồm 341 m caisson với 10 khối bê tông và 377 m mái dốc sử dụng thêm 3.581 khối Accropodes.

Theo số liệu của Bouygues, đê chắn sóng chính dài 3.665 m, đê phụ dài 718 m, tổng cộng khoảng 4,4 km. Trong khi đó, Tanger Med Engineering đề cập phạm vi rộng hơn với khoảng 4,8 km đê chắn sóng dạng caisson. Hai con số phản ánh các phạm vi hạng mục khác nhau trong dự án.

Các caisson được sản xuất trên đất liền bằng phương pháp đổ bê tông trượt, sau đó được hạ thủy và đưa tới vị trí lắp đặt. Cách làm này giúp phần lớn công đoạn chế tạo những cấu kiện kích thước lớn được thực hiện trong điều kiện được kiểm soát trước khi đưa ra biển.

Tanger Med Engineering cho biết công tác thi công đê chắn sóng được thực hiện tại những khu vực có độ sâu lên tới 35 m.

Các caisson được thiết kế với những khoang bên trong và các bức tường có lỗ ở phía hướng ra biển. Cấu trúc này giúp phân tán một phần năng lượng sóng, giảm tác động trực tiếp lên công trình.

Ngoài các caisson, những đoạn đê có kết cấu mái dốc được bảo vệ bằng hàng nghìn khối Accropodes, tạo thành lớp bảo vệ trước sóng và dòng chảy.

Bên cạnh hệ thống bảo vệ hàng hải, Tanger Med 2 còn bao gồm các hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động khai thác cảng. Bouygues cho biết dự án bổ sung khoảng 1.200 m cầu cảng. Phạm vi rộng hơn do Tanger Med Engineering công bố còn gồm khoảng 2.800 m cầu cảng dạng khối, 160 ha đất, loại bỏ khoảng 2,5 triệu m³ đá cùng các bến dịch vụ, đường giao thông và mạng lưới hạ tầng.

Sau khi hoàn thành vào năm 2014, Tanger Med 2 giúp khu phức hợp cảng bổ sung 5,2 triệu container công suất mỗi năm.

Hệ thống đê chắn sóng dài hàng km, 106 caisson bê tông, hàng nghìn khối Accropodes cùng các cầu cảng mới tạo thành nền tảng hạ tầng hàng hải cho việc mở rộng năng lực khai thác của Tanger Med.