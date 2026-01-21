Phát hiện 1.000 người chuyển khoản tổng cộng 37 tỷ đồng vào 200 tài khoản của 1 công ty, công an triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Tháng 6/2024, Sở Công an Tân Mậu (Trịnh Châu, Trung Quốc) tiếp nhận đơn trình báo của cư dân địa phương họ Châu về việc bị “bạn gái trên mạng” lừa đảo hàng chục nghìn NDT. Theo nội dung đơn trình báo, ông Châu quen biết một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp tên Lý thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Trong thời gian đầu, Lý thường xuyên quan tâm, hỏi han ông Châu mỗi ngày. “Cô ấy rất nhiệt tình và chu đáo. Chỉ hơn mười ngày sau, chúng tôi đã xác nhận mối quan hệ tình cảm”, ông Châu kể lại.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Lý, hai người chỉ có thể liên lạc thông qua hệ thống trả phí trên nền tảng. Muốn trò chuyện tiếp hoặc gọi video, ông Zhou buộc phải nạp tiền, mua quà tặng ảo. Lý nhiều lần hứa hẹn gặp mặt trực tiếp, nhưng luôn lấy lý do cần tiếp tục nạp tiền vào tài khoản.

Cuộc trò chuyện của nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò lừa đảo

Khi số tiền ông Châu chi ra ngày càng nhiều và người đàn ông dần cạn kiệt, người bạn gái dịu dàng bất ngờ ngừng trả lời tin nhắn. Sau đó, ông phát hiện mình đã bị chặn liên lạc hoàn toàn nên lập tức báo cảnh sát.

Từ vụ việc của ông Châu, công an nhanh chóng xác định đây không phải là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà liên quan đến một đường dây lừa đảo viễn thông, hẹn hò trực tuyến có tổ chức, quy mô lớn.

Lực lượng điều tra đã đến Hàng Châu để thu thập dữ liệu và bằng chứng liên quan đến nền tảng hẹn hò nói trên. Sau một tuần phân tích dữ liệu liên tục, công an Tân Mậu nhanh chóng nắm được các chứng cứ quan trọng về hoạt động phi pháp của nền tảng. Mặt khác, các điều tra viên lần theo dòng tiền, truy vết các tài khoản liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, các nạn nhân phân bố tại nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, với hơn 1.000 người bị lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10 triệu NDT (37 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng điều tra đường dây phía sau ứng dụng hẹn hò

Theo điều tra, nghi phạm chính họ Trương đã thành lập một công ty, chuyên tuyển dụng và đào tạo các nữ nhân viên trò chuyện trực tuyến. Công ty này sử dụng chiêu bài hẹn hò tình cảm để dụ dỗ người dùng tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký, người dùng được cấp thẻ trò chuyện và video miễn phí. Khi hết lượt miễn phí, họ buộc phải nạp tiền và mua quà tặng ảo để tiếp tục trò chuyện. Số tiền nạp càng nhiều, khả năng tương tác với đối phương càng cao. Tuy nhiên, dù chi bao nhiêu tiền, người dùng vẫn không thể có được thông tin liên lạc thật, địa chỉ hay danh tính thực của các nữ nhân viên.

Để tối đa hóa lợi nhuận, nền tảng này còn liên kết với nhiều tổ chức trung gian. Các tổ chức này tiếp tục tuyển dụng “nhân viên ”, đào tạo theo kịch bản có sẵn: bịa đặt thân phận, địa điểm sinh sống, che giấu quy tắc tính phí, trò chuyện hàng ngày để tạo cảm giác yêu đương thật.

Khi mối quan hệ đạt đến một mức độ nhất định, các nạn nhân nam sẽ bị dụ dỗ nạp tiền với lời hứa gặp mặt ngoài đời. Ngay khi nạn nhân ngừng chi tiền, các “bạn gái” trên mạng lập tức biến mất.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm chủ chốt. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành phân tích chuyên sâu đối với hơn 200 tài khoản nhận và rút tiền của công ty đối tượng họ Trương, nhanh chóng xác định danh tính và phương thức hoạt động của các đối tượng liên quan.

Thu giữ loạt thiết bị các đối tượng dùng để lừa đảo

Nhận định thời điểm phá án đã chín muồi, Công an Tân Mậu (Trịnh Châu) huy động lực lượng bắt giữ thành công hơn 520 nghi phạm, thu giữ hơn 80 thiết bị điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo mọi người cần hết sức cảnh giác khi kết bạn và hẹn hò trực tuyến. Người dùng có nhu cầu nên lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và tình trạng xác thực danh tính của đối phương.

Đặc biệt, không nên đặt niềm tin, tình cảm vào những người chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ liên lạc qua hình ảnh hoặc video. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ bằng chứng liên quan như nội dung trò chuyện, tài khoản trên nền tảng hẹn hò, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin chuyển tiền… và trình báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.