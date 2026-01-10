Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, đánh bạc, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1997, thường trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

﻿Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Hoàng nhận thấy nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nên đã bắt chước và thực hiện theo phương thức này. Hoàng đã tải hình ảnh xe đạp điện và các mặt hàng gia dụng như tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo gồm “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng” và “Tuấn Đạt” để đăng bài rao bán hàng trên các hội, nhóm.

Khi có người liên hệ hỏi mua, Hoàng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh hàng hóa nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt tài sản.



Điển hình, vào ngày 20/11/2025, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook “Kim Hoàng” đăng bài rao bán tủ lạnh trên nhóm Facebook “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin đăng tải, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tiền mua hàng cho Hoàng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng, sau đó bị đối tượng cắt đứt liên lạc.



Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2024 đến nay, Nguyễn Tấn Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Qua công tác xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua bán trên không gian mạng; thận trọng rà soát, kiểm tra kỹ thông tin người bán và hàng hóa; không chuyển khoản trước, không đặt cọc, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ dưới bất kỳ hình thức nào nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai﻿