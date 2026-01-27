Phát hiện 1 thợ xây SN 1987 có số dư tài khoản tăng 35 tỷ đồng chỉ trong 1 đêm, nhưng 3 tháng sau nằm trong xe cứu thương hối hận

Từ một công nhân xây dựng làm việc đều đặn tại thành phố Norwich (Anh), Adam Lopez bất ngờ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác của cuộc đời sau khi trúng giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 35 tỷ đồng. Thế nhưng, niềm vui đổi đời đến quá nhanh cũng kéo theo những hệ lụy mà chính anh không lường trước, để rồi chỉ sau ba tháng, người đàn ông 39 tuổi phải đối diện với biến cố sức khỏe nghiêm trọng và những suy ngẫm đầy hối tiếc.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè tháng 7. Trên đường đi làm, Adam ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua nước giải khát. Như thói quen ngẫu hứng, anh mua thêm một tấm vé số cào rồi cào ngay trong xe. Khi các con số dần hiện ra, Adam chết lặng. Trước mắt anh là giải thưởng trị giá 1 triệu bảng. Quá bất ngờ, anh không dám tin vào điều mình vừa thấy, chỉ lặng lẽ cất tấm vé vào ngăn để đồ rồi tiếp tục lái xe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận với Cơ quan Xổ số Quốc gia Anh, người đầu tiên Adam gọi điện báo tin là mẹ anh, bà Danica. Với Adam, khoảnh khắc nhìn số dư tài khoản tăng lên chóng mặt là điều khó diễn tả bằng lời. Anh từng nghĩ nếu một ngày trúng số, bản thân sẽ reo hò, ăn mừng cuồng nhiệt. Nhưng thực tế, cảm giác choáng ngợp khiến anh gần như im lặng, không biết phải phản ứng ra sao.

Số tiền khổng lồ khiến Adam tin rằng cuộc sống của mình đã bước sang một chương mới. Anh quyết định nghỉ việc thợ xây đã gắn bó hơn 10 năm để tận hưởng cuộc sống theo cách mà trước đây anh chỉ dám nghĩ tới. Những chuyến du lịch nối tiếp nhau, các buổi tiệc tùng kéo dài, mua sắm không cần đắn đo… tất cả mang lại cảm giác tự do và hưng phấn tột độ. Adam tin rằng mình đang sống những ngày tháng đáng mơ ước nhất.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Đầu tháng 9, Adam bất ngờ được đưa vào Bệnh viện Đại học Norfolk & Norwich trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị thuyên tắc động mạch phổi – một bệnh lý nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nằm trong xe cấp cứu để đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đã khiến Adam bừng tỉnh. Anh thừa nhận, trong những ngày tháng buông thả sau khi trúng số, anh hiểu rằng lối sống ấy không thể kéo dài. Nhưng chỉ đến khi suýt đánh đổi bằng tính mạng, anh mới thực sự nhận ra hậu quả. Adam bắt đầu nhớ lại cuộc sống trước đây – những ngày làm việc đều đặn trên công trường, mệt mỏi nhưng có nhịp điệu, có kỷ luật và mang lại cảm giác ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần.

Adam chia sẻ rằng, tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng trở nên vô nghĩa khi con người nằm trong xe cứu thương. Anh từng có trong tay tất cả những thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng lại đánh mất cảm giác bình yên và cân bằng. Biến cố này buộc anh nhìn lại những giá trị cốt lõi của cuộc sống.

Hiện tại, Adam đang tập trung hồi phục sức khỏe theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Các chuyên gia y tế cho biết, nếu tiến triển thuận lợi, anh có thể hồi phục hoàn toàn trong vòng 6 đến 9 tháng. Trong quãng thời gian này, Adam cố gắng xây dựng lại nếp sinh hoạt điều độ và suy nghĩ nghiêm túc về việc quay trở lại với một cuộc sống có mục tiêu rõ ràng hơn.

Vì sao người trúng số dễ gặp khủng hoảng?

Việc trúng số độc đắc thường được xem là cánh cửa dẫn tới cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng, nhiều nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng, trong vòng 3–5 năm sau khi trúng số, nguy cơ phá sản của những người này cao hơn đáng kể so với mức trung bình của dân số.

Đáng chú ý, việc sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng không đảm bảo cho họ một cuộc sống hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn. Theo nhận định của Washington Post, phần lớn những người bất ngờ gia nhập nhóm 1% thu nhập cao nhất thường không thể duy trì vị thế đó trong thời gian dài.

Nhà kinh tế học Jay L. Zagorsky từng nhận định trên US News rằng, thay vì giúp cải thiện cuộc sống, việc trúng số lại có thể khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy rắc rối mới. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi tiêu thiếu kiểm soát, mà còn ở những áp lực tâm lý và xã hội đi kèm với sự giàu có đột ngột.

Khi tiền đến dễ dàng, họ có xu hướng mua sắm xa xỉ, đầu tư thiếu tính toán hoặc sống buông thả hơn trước. Không ít trường hợp còn mất phương hướng, bỏ công việc vốn mang lại sự ổn định và kỷ luật, để rồi đánh mất nhịp sống quen thuộc.

Bên cạnh đó, áp lực từ các mối quan hệ cá nhân cũng là một thách thức lớn. Khi thông tin trúng số bị lộ, người thân, bạn bè hoặc thậm chí người quen xa lạ thường tìm đến nhờ giúp đỡ tài chính. Việc liên tục cho vay, cho tiền mà không có kế hoạch rõ ràng khiến tài sản nhanh chóng hao hụt. Theo chuyên gia tài chính Charles Conrad của Szarka Financial, nói “không” trong tình huống này là điều vô cùng khó, bởi người trúng số thường sợ làm phật lòng những người xung quanh.

Không ít câu chuyện bi kịch đã được ghi nhận. Jack Whittaker, người trúng 315 triệu USD tại bang Tây Virginia năm 2002, từng thừa nhận trên tạp chí Time rằng ông ước gì mình chưa từng mua tấm vé số định mệnh. Chỉ vài tháng sau khi trúng giải, ông bị trộm một khoản tiền lớn. Gia đình ông cũng liên tiếp đối mặt với những mất mát đau lòng, khi con gái và cháu gái qua đời vì sống “bê tha”.

Ngoài các vấn đề tài chính, tác động tâm lý của việc giàu lên đột ngột cũng rất đáng kể. Don McNay, chuyên gia chuyên tư vấn cho người trúng số, cho biết nhiều thân chủ của ông rơi vào trầm cảm, hôn nhân tan vỡ...

