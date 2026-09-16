Thay vì ký hợp đồng thuê nhà dài hạn, nữ game thủ Trung Quốc chọn ở khách sạn theo tháng.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2022, Hu Weiwei, 24 tuổi, một game thủ chuyên nghiệp tại Thiên Tân, phải đối mặt với những vấn đề quen thuộc của thị trường nhà thuê: tiền trả trước lớn, hợp đồng thiếu rõ ràng và những cuộc thương lượng với chủ nhà.

Với Hu, một người tự nhận có chứng lo âu xã hội, việc giao tiếp với chủ nhà thậm chí là phần khiến cô mệt mỏi nhất.

Sau khi tính toán, Hu nhận thấy giá thuê phòng ở ghép tại Thiên Tân rơi vào khoảng 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,8 triệu đồng), một căn hộ riêng có giá 2.000-3.000 NDT/tháng (7,6-11,4 triệu đồng). Trong khi đó, cô có thể thương lượng thuê một phòng khách sạn dài hạn với giá khoảng 2.500 NDT/tháng (9,6 triệu đồng).

“Tính ra tiết kiệm hơn vì không cần tiền đặt cọc, phí môi giới và tiền điện nước đã bao gồm”, Hu nói.

Bỏ tiền thuê nhà để mua sự tiện lợi

Điều thực sự thuyết phục Hu chuyển vào khách sạn không chỉ là bài toán chi phí mà còn là sự tiện lợi. Cô không phải tự dọn phòng, điều hòa có thể hoạt động suốt ngày và ngay bên ngoài khách sạn là cửa hàng, nhà hàng cùng một ga tàu điện ngầm.

Lối sống của Hu cũng khá phù hợp với kiểu lưu trú này. Cô thường thức dậy vào buổi trưa, gọi đồ ăn, chơi game hoặc đi mua sắm vào buổi chiều và làm việc trực tuyến đến tận đêm.

Một yếu tố khác khiến cô cảm thấy an tâm là hệ thống camera tại hành lang khách sạn. Theo Hu, điều này khiến cô không quá lo lắng về vấn đề an ninh ngay cả khi sống một mình.

Những bất tiện như bàn thấp hay ánh sáng trong phòng hơi tối được cô giải quyết bằng cách tự mua thêm đồ dùng. Sau một thời gian, Hu không còn coi khách sạn là nơi ở tạm thời mà xem đây như lựa chọn lâu dài.

Sau đó, cô tiếp tục thuê khách sạn dài hạn tại Thượng Hải và Tô Châu, trước khi trở về quê nhà ở tỉnh Cát Lâm. Hu cho biết trong thời gian tới, khách sạn vẫn sẽ là lựa chọn lưu trú hàng đầu của cô.

Đặt phòng khách sạn theo tháng ngày càng phổ biến

Hu không phải trường hợp cá biệt. Theo dữ liệu từ Qunar, một nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc, số lượt đặt phòng có thời gian lưu trú trên một tháng trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1/2026 đã tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng mạnh nhất thuộc nhóm khách từ 25-30 tuổi.

Chi phí lưu trú trung bình khoảng 2.700 NDT/tháng, tương đương khoảng 90 NDT/ngày (hơn 348.000 đồng). Các điểm đến có khí hậu ấm áp như Vân Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến và Hải Nam ghi nhận nhu cầu đặc biệt cao.

Trong kỳ nghỉ đông gần đây, Tang Miaomiao, 22 tuổi, cùng bạn trai thuê một phòng khách sạn tại thành phố ven biển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, trong 2 tháng.

Khác với Hu, Tang lựa chọn khách sạn chủ yếu vì tính kinh tế khi chỉ cần ở trong thời gian ngắn. Theo cô, nếu thuê nhà truyền thống, người thuê thường phải trả thêm một khoản phí môi giới tương đương một tháng tiền nhà, trong khi với thời gian lưu trú ngắn, khoản chi này không thực sự đáng giá.

Điều khiến Tang ấn tượng hơn cả lại là dịch vụ. Nhân viên khách sạn từng đặc biệt làm bánh chẻo cho hai người vào đêm giao thừa. Nhân viên phục vụ bữa sáng cũng nhớ cô thích ăn mì.

Dù vẫn tồn tại những bất tiện như không có bếp riêng, không gian hạn chế hay chi phí ăn uống có thể tăng lên, mô hình lưu trú dài ngày tại khách sạn đang dần trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc với một bộ phận người trẻ Trung Quốc. Từ những người cần một nơi ở linh hoạt để làm việc, những người thường xuyên di chuyển đến nhóm chỉ muốn tránh các khoản đặt cọc, phí môi giới và những ràng buộc của hợp đồng thuê nhà, mỗi người tìm thấy một lý do khác nhau để chọn khách sạn.

(Theo Sixthtone)