Phát hiện 1 nhân viên văn phòng bỏ việc hơn 10 triệu đồng/tháng về bán nước vỉa hè: Mỗi ngày bán 400 cốc, lợi nhuận gần gấp 3 lần lương cũ

Một nhân viên tổng đài tại bất ngờ bỏ việc để bán trà ven đường, thu hút sự chú ý khi tiết lộ kết quả kinh doanh.

Nhân viên tổng đài bỏ việc, đầu tư hơn 50 triệu đồng mở quán trà

Theo Moneycontrol, câu chuyện về một người đàn ông tại Ấn Độ quyết định nghỉ công việc văn phòng để chuyển sang bán trà ven đường đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là kết quả kinh doanh được chia sẻ sau khi anh thay đổi nghề nghiệp.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 18/7/2026 bởi Ankit Pandey, người tự nhận là hàng xóm của nhân vật. Người đăng bài kể rằng một người hàng xóm bất ngờ đến nhà mình với một hộp bánh kẹo để mừng việc mở rộng kinh doanh. Trước đó, hai người ít có dịp trò chuyện vì đều bận rộn với công việc nên người này không biết hàng xóm đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Người đàn ông tại Ấn Độ được cho là đã nghỉ việc tại một công ty dịch vụ tổng đài để mở quầy bán trà ven đường (Ảnh Money Control)

Theo lời kể, người đàn ông trước đây làm việc tại Teleperformance, một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và vận hành tổng đài. Mức lương hàng tháng của anh khoảng 38.000 rupee, tương đương 10,3 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập tương đối ổn định từ công việc văn phòng, nhưng đến tháng 5/2026, anh quyết định nghỉ việc.

Thay vì tìm kiếm một vị trí tương tự tại doanh nghiệp khác, người đàn ông lựa chọn tự kinh doanh. Anh sử dụng khoảng 200.000 rupee tiền vốn, tương đương hơn 54 triệu đồng, để mở quầy bán trà gần một điểm đỗ xe ba bánh chở khách. Vị trí này được lựa chọn nhằm tiếp cận những người lái xe, hành khách và người thường xuyên qua lại.

Mô hình kinh doanh khá đơn giản với hai loại trà chính. Trà thông thường được bán với giá 10 rupee/cốc (khoảng 2.700 đồng), trong khi loại đặc biệt có giá 20 rupee (khoảng 5.400 đồng). Người đàn ông còn thuê hai nữ nhân viên phụ trách pha chế và phục vụ khách, thay vì tự mình đảm nhận toàn bộ công việc.

Ban đầu, đây chỉ là một quầy bán đồ uống bình dân, phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân. Tuy nhiên, những số tiền mà người đàn ông kiếm được khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Quầy trà bán hai loại đồ uống có giá 10 rupee và 20 rupee mỗi cốc, phục vụ những khách hàng qua lại gần điểm đỗ xe (Ảnh Hindustan Times)

Mỗi ngày bán 400 cốc trà, lợi nhuận được cho là gần gấp 3 lần lương cũ

Theo bài đăng được Moneycontrol dẫn lại, quầy trà hiện bán khoảng 400 cốc mỗi ngày, mang về doanh thu trung bình 6.000 rupee, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng. Nếu duy trì lượng khách như vậy trong 30 ngày, doanh thu hằng tháng có thể đạt 180.000 rupee, tương đương gần 49 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền còn lại được cho là cao hơn đáng kể so với mức lương người đàn ông từng nhận tại Teleperformance. Cụ thể, tiền thuê mặt bằng vào khoảng 25.000 rupee/tháng, lương của hai nhân viên là 30.000 rupee, còn chi phí điện và nguyên liệu như trà, đường, sữa khoảng 25.000 rupee. Tổng cộng, người này phải chi khoảng 80.000 rupee mỗi tháng để duy trì hoạt động kinh doanh.

Với doanh thu 180.000 rupee, khoản chênh lệch sau các chi phí được liệt kê đạt khoảng 100.000 rupee/tháng, tương đương 27 triệu đồng. Nếu những con số này chính xác và đã bao gồm đầy đủ chi phí, lợi nhuận từ quầy trà cao gấp khoảng 2,6 lần mức lương 38.000 rupee mà anh từng nhận khi còn làm nhân viên tổng đài.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, quầy trà có thể bán khoảng 400 cốc mỗi ngày, với doanh thu ước tính gần 49 triệu đồng/tháng. (Ảnh Adobe Stock)

Không dừng lại ở việc bán trà, người đàn ông còn quyết định mở rộng kinh doanh bằng cách bổ sung các món ăn nhẹ quen thuộc tại Ấn Độ. Trong đó có bánh mì kẹp khoai tây chiên, bánh tam giác nhân mặn và một loại bánh ngọt chiên truyền thống. Hộp bánh kẹo mà anh mang tặng hàng xóm chính là để ăn mừng việc khai trương quầy đồ ăn mới này.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định rời bỏ công việc văn phòng để tự kinh doanh, trong khi những ý kiến khác bàn luận về khả năng sinh lời của các quầy hàng nhỏ. Có người cho rằng những mô hình phục vụ nhu cầu thiết yếu như bán trà có thể mang lại nguồn thu đáng kể nếu lựa chọn được địa điểm phù hợp và kiểm soát tốt chi phí.

Tuy nhiên, việc chuyển từ công việc hưởng lương sang tự kinh doanh cũng đi kèm những rủi ro nhất định. Doanh thu của quầy hàng phụ thuộc vào lượng khách, thời tiết, vị trí kinh doanh và khả năng duy trì chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, chủ quầy còn phải trực tiếp quản lý nhân viên, nguyên liệu và những chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.

Moneycontrol cũng lưu ý rằng toàn bộ thông tin về mức lương cũ, số cốc trà bán ra và lợi nhuận kinh doanh đều xuất phát từ lời kể của một người dùng mạng xã hội, chưa được xác minh độc lập. Danh tính của chủ quầy trà cũng không được công bố trong bài báo.

Dù vậy, câu chuyện vẫn tạo ra cuộc thảo luận về những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, đặc biệt khi một công việc kinh doanh tưởng chừng đơn giản lại được cho là mang về khoản tiền lớn hơn đáng kể so với thu nhập văn phòng trước đây.

Nguồn: Money Control