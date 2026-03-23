Phát hiện 1 nhân viên kho mới đi làm 6 tháng liên tục nhận số tiền 7,8 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, nhưng không phải lương thưởng

Nghi vấn từ những khoản thất thoát kéo dài

Ngày 17/3/2026 vừa qua, Công an thành phố Chư Kỵ (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ chiếm đoạt tài sản nội bộ quy mô lớn tại một doanh nghiệp trang sức. Nghi phạm là nhân viên kho mới vào làm nửa năm.

Đầu năm 2026, ông Chu – chủ một doanh nghiệp kinh doanh trang sức tại TP Chư Kỵ đã trình báo với Đồn Công an khu vực về việc thất thoát tài sản. Ông cho biết trong suốt nửa năm qua, công ty liên tục bị thất thoát các sản phẩm ngọc trai, vàng trang sắc. Những loại có giá trị cao như ngọc trai Baroque, ngọc trai Nam Dương (Australian South Sea) và ngọc trai Tahiti dạng viên rời là bị mất nhiều nhất.

Do giá trị tài sản bị mất khá lớn, đồng thời cũng nghi ngờ có người trong nội bộ đã thực hiện hành vi trộm cắp trong thời gian dài, ông Chu quyết định trình báo cơ quan công an, mong công an sẽ sớm làm rõ sự việc và giúp ông thu hồi thiệt hại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại doanh nghiệp trang sức để triển khai điều tra. Thông qua trao đổi với các nhân sự liên quan, lực lượng chức năng từng bước làm rõ quy trình quản lý trang sức tại công ty này.

Theo đó, các sản phẩm thông thường sẽ được lưu trữ trong kho; những người dẫn livestream có thể trực tiếp lựa chọn theo nhu cầu khi phát sóng, sau khi kết thúc sẽ hoàn trả lại kho, do nhân viên kho họ Diêu phụ trách ghi chép xuất – nhập. Đối với các loại ngọc trai có giá trị cao như Baroque, Nam Dương và Tahiti dạng viên rời, toàn bộ sẽ được cất riêng trong két sắt đặt tại văn phòng của ông Chu; người dẫn livestream chỉ được lấy với số lượng nhỏ theo nhu cầu và phải hoàn trả ngay sau khi kết thúc công việc.

Lộ diện thủ phạm

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hai lỗ hổng rõ rệt trong công tác quản lý, từ đó đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi chính.

Một mặt, việc ghi chép xuất – nhập kho lỏng lẻo; nhân viên kho họ Diêu làm việc qua loa, số liệu ghi nhận hằng ngày chênh lệch đáng kể so với số lượng và chủng loại trang sức thực tế xuất – nhập kho. Mặt khác, sau khi sử dụng các viên ngọc trai giá trị cao, nhiều người dẫn livestream không hoàn trả ngay vào két sắt, thậm chí có lúc giao lại cho Diêu mang đi cất hộ. Chính hai sơ hở này đã tạo điều kiện để Diêu lợi dụng và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Tiếp tục điều tra, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến Diêu. Chỉ sau nửa năm làm việc, mà người này đã trả hết khoản nợ 100.000 NDT (khoảng 390 triệu đồng) trước đó. Đồng thời, trong tài khoản cá nhân cũng xuất hiện nhiều giao dịch giá trị lớn không rõ nguồn gốc, hoàn toàn không tương xứng với mức thu nhập của cô ta.

Từ các lỗ hổng trong khâu quản lý cùng những biểu hiện bất thường nói trên, cơ quan công an đã triệu tập Diêu về trụ sở để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Trong giai đoạn đầu thẩm vấn, Diêu tìm cách chối bỏ hành vi trộm cắp, liên tục quanh co, biện minh. Tuy nhiên, trước những câu hỏi sắc bén và chứng cứ rõ ràng từ phía cơ quan công an, tâm lý của đối tượng dần suy sụp, cuối cùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt trang sức của công ty trong thời gian dài.

Theo lời khai, kể từ khi vào làm vào tháng 8/2025, do thu nhập giảm sút trong khi vẫn gánh nợ, Diêu đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty để phục vụ mục đích cá nhân.

Thủ đoạn “tằm ăn dâu” và bài học cho doanh nghiệp

Để tránh bị phát hiện, Diêu mỗi ngày chỉ lén lấy một ít vàng hoặc vài viên ngọc trong kho. Đối với các loại trang sức thông thường trong kho, người này lợi dụng vị trí công việc, lén tháo các chi tiết bằng vàng 18K, 14K tại những vị trí khuất trong kho, mỗi ngày mang theo một ít khi tan làm. Sau khi tích góp đủ số lượng, Diêu đem bán tại các cửa hàng thu mua trang sức theo giá vàng trong ngày.

Còn với các viên ngọc trai giá trị cao được cất trong két sắt, do ít có cơ hội tiếp cận nên Diêu chủ động đề nghị giúp người dẫn livestream mang đi hoàn trả, rồi lợi dụng sơ hở để âm thầm giữ lại một phần, chiếm đoạt làm của riêng.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, chỉ trong vòng nửa năm, Diêu đã thực hiện hành vi trộm cắp hơn 500 món trang sức của công ty, với tổng giá trị khoảng 2 triệu NDT (tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán lại số trang sức này đều được đối tượng dùng để trả nợ và chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Hiện, nghi phạm đã bị Công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định; vụ án đang được tiếp tục điều tra, đồng thời công tác truy thu tài sản, khắc phục thiệt hại cũng đang được đẩy mạnh.

Vụ việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp: cần phải siết chặt quy trình kiểm soát và giám sát tài sản trong công tác quản lý nội bộ, nhằm ngăn ngừa rủi ro bị chiếm đoạt từ chính nhân sự bên trong doanh nghiệp.

Theo Toutiao