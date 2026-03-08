Phát hiện 1 nền tảng bán vàng nhưng không giao hàng, cũng không chịu hoàn tiền cho khách: Hơn 400 người đã bị lừa chuyển khoản hơn 76 tỷ đồng

Ngày 15/11/2024, từ khóa “Mua vàng không giao hàng, không hoàn tiền – nền tảng MaiduoDuo bỏ trốn” bất ngờ leo lên bảng tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc. Nhiều người tiêu dùng tại các địa phương khác nhau đồng loạt phản ánh đã bị lừa khi mua vàng trên nền tảng thương mại điện tử này, với tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng chục triệu NDT.

Theo tài khoản Weibo chính thức của chương trình Đô thị Báo cáo , ngày 12/11/2025, chị Lý, sống tại tỉnh Hà Bắc, cho biết mình đã tham gia chương trình săn vàng trên nền tảng MaiduoDuo. Do giá vàng trên nền tảng này thấp hơn đáng kể so với thị trường, chị đã mất nhiều thời gian để canh mua và cuối cùng đặt thành công số vàng trị giá khoảng 100.000 NDT.

Tuy nhiên, sau khi thanh toán, chị Lý không nhận được hàng. Nền tảng cũng không tiến hành hoàn tiền. Theo chị, tình trạng tương tự đang xảy ra với nhiều người ở các tỉnh thành khác, khiến dư luận Trung Quốc nghi ngờ MaiduoDuo đã “bỏ trốn” sau khi thu tiền của khách hàng.

Trang chủ chính thức của MaiduoDuo

Theo báo The Paper, chị Trần, sống tại tỉnh Hồ Nam, cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc. Chị cho biết vào tháng 11/2024, chị đã mua số vàng trị giá 470.000 NDT trên MaiduoDuo. Sau khi hoàn tất giao dịch, nền tảng liên tục trì hoãn việc giao hàng. Đến ngày 7/11/2024, MaiduoDuo hoàn toàn ngừng phản hồi các tin nhắn của khách hàng.

Nhiều người mua hàng có cùng hoàn cảnh đã tìm đến địa chỉ văn phòng của nền tảng để yêu cầu giải thích. Thế nhưng khi đến nơi, họ phát hiện văn phòng đã đóng cửa, không còn nhân viên làm việc.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy nền tảng MaiduoDuo thuộc sở hữu của công ty Shanghai MaigeGou Network Technology Co., Ltd., được thành lập ngày 23/4/2024. Phạm vi kinh doanh của công ty khá rộng, bao gồm bán hàng qua internet, bán buôn quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ livestream cá nhân trên internet.

Theo thông tin từ nền tảng dữ liệu doanh nghiệp Tianyancha, pháp nhân của công ty là Trần Khải Văn. Người này đầu tư thành lập công ty vào năm 2024 và nắm giữ 100% cổ phần. Ngoài ra, công ty còn kiểm soát hai doanh nghiệp khác là Shanghai Maiyouhui Network Co., Ltd. và Shanghai Huteng Gold Jewelry Co., Ltd.

Mặc dù văn phòng công ty đã đóng cửa, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp hiện vẫn cho thấy công ty ở trạng thái “đang tồn tại” trong hệ thống quản lý. Một số người đã nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương.

Văn phòng của MaiduoDuo

Sau đó, cảnh sát Thượng Hải đã lập hồ sơ vụ án và bắt giữ những người phụ trách liên quan để điều tra để làm rõ dòng tiền, cũng như truy tìm các tài sản liên quan nhằm phục vụ quá trình xử lý và bồi thường cho các nạn nhân.

Theo thống kê sơ bộ từ truyền thông Trung Quốc, có hơn 400 người bị lừa trong vụ việc này, với tổng số tiền liên quan vượt quá 20 triệu NDT (hơn 76 tỷ đồng). Tuy nhiên kết quả vụ việc sau đó không được công bố.

Cũng liên quan đến vụ việc, luật sư Ngô Phong Hổ thuộc Công ty Luật Jingsh tại Thượng Hải nhận định, theo Điều 224 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, nếu một nền tảng không có khả năng thực hiện hợp đồng nhưng cố tình tạo lòng tin bằng cách thực hiện các giao dịch nhỏ hoặc giao hàng một phần, từ đó dụ dỗ khách hàng ký các hợp đồng giá trị lớn hơn, hành vi này có thể cấu thành tội lừa đảo hợp đồng.

Khi gặp tình huống tương tự, luật sư cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan, bao gồm thông tin đơn hàng, lịch sử giao dịch, dữ liệu vận chuyển và các cuộc trao đổi với nền tảng. Những tài liệu này sẽ là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người bị hại trong quá trình điều tra và khởi kiện sau này.

(Theo China News)