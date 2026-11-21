Người đứng sau khoản quyên góp này là doanh nhân thành công với 2 công ty niêm yết tại Trung Quốc.

Một doanh nhân vừa gây chú ý khi quyên tặng số cổ phiếu trị giá khoảng 500 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng) cho trường đại học cũ. Đây được xem là khoản quyên góp lớn nhất từ cựu sinh viên cho một trường đại học tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).



Người đứng sau khoản quyên góp đặc biệt này là Viên Trọng Tuyết (sinh năm 1955), nhà sáng lập Tập đoàn lốp xe Sailun. Cụ thể, ngày 30/9/2026, Sailun thông báo ông cùng các thành viên liên quan trong gia đình và cộng sự đã tặng tổng cộng 37,86 triệu cổ phiếu công ty cho Quỹ Phát triển Giáo dục Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo.

Doanh nhân Viên Trọng Tuyết

Theo giá đóng cửa cổ phiếu ngày 30/9, số cổ phần được tặng có giá trị khoảng 501 triệu NDT (hơn 1.935 tỷ đồng). Khoản quyên góp chiếm 1,15% tổng vốn điều lệ của Sailun.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, toàn bộ cổ tức và khoản thu từ việc xử lý số cổ phiếu được tặng, sau khi trừ thuế, phí theo quy định, sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các ngành học chất lượng cao và đào tạo nhân tài cho trường.

Mối duyên hơn nửa thế kỷ với trường cũ

Doanh nhân Viên Trọng Tuyết có sự gắn bó đặc biệt với Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo. Ông từng làm việc tại các đơn vị trực thuộc trường từ năm 1971, sau đó theo học chuyên ngành Kỹ thuật Quản lý và tốt nghiệp năm 1985.

Trường cũng là nơi đặt nền móng cho hành trình khởi nghiệp của ông. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu cao su, Viên Trọng Tuyết nhận ra khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thực tế. Ông quyết định rời vị trí giảng dạy, cùng các cộng sự thành lập doanh nghiệp công nghệ, sau đó tiếp tục phát triển sang lĩnh vực sản xuất lốp xe.

Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo

Hai doanh nghiệp niêm yết do ông sáng lập, Soft Control và Sailun, đều có nguồn gốc từ hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo của Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo.

Trong đó, Sailun hiện là một trong những thương hiệu lốp xe lớn của Trung Quốc, với mạng lưới sản xuất và kinh doanh quốc tế. Tập đoàn Sailun xếp thứ 399 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc theo doanh thu do Fortune China công bố năm 2026.

Trước khoản quyên góp lần này, Sailun từng tặng trường 20 triệu NDT (77 tỷ đồng) vào năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Doanh nghiệp cũng nhiều lần hỗ trợ các quỹ học bổng, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên ngành cao su.

Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo (Trung Quốc) có thế mạnh lâu năm trong các lĩnh vực kỹ thuật hóa học, vật liệu polymer và công nghệ cao su.

Điểm nổi bật của Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo là mô hình kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp. Cựu sinh viên trường đang tham gia lãnh đạo hoặc điều hành hàng trăm doanh nghiệp trong chuỗi ngành cao su, lốp xe; đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp gắn với hoạt động nghiên cứu cho trường.

Theo Toutiao﻿