Phạt hành chính người đàn ông xưng là nhà báo chửi bới công an giữa trung tâm Sài Gòn

Liên quan tới vụ việc "Người đàn ông xưng là nhà báo chửi bới công an giữa trung tâm Sài Gòn", ngày 17/5, Công an phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM đã lập biên bản xử phạt hành chính với ông T.Q.D. (SN 1968) về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ. Đồng thời, công an cũng tiến hành xử phạt hành chính người này về hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 15/5, tổ công tác của Công an phường Cầu Kho tiến hành tuần tra ở khu vực chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt. Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô mang BKS: 50Z-8931 đậu ở nơi có biển cấm dừng, gây cản trở lối ra vào chung cư nên lại gần nhưng không có ai bên trong xe.

Chiếc xe ô tô có logo cơ quan báo chí.

Sau khoảng 20 phút, tổ công tác tiến hành lập biên xử phạt và niêm phong xe trước sự chứng kiến của người dân địa phương.

Đến 9h45 cùng ngày, tổ công tác cẩu chiếc xe ô tô vi phạm về nơi tạm giữ thì ông D. đi tới. Sau đó, ông D. xé niêm phong của xe ô tô và lấy 1 số đồ dùng bên trong xe. Lúc này, tổ công tác lại nói chuyện với ông D. Tuy nhiên, ông D. cho rằng xe của mình đậu đúng nơi quy định và nhiều xe khác cũng đậu nhưng không bị xử phạt.

Ông D. xưng là nhà báo lớn tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng công an.

Tổ công tác đã giải thích với ông D. nhưng ông không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới lăng mạ lại lực lượng. Chưa dừng lại ông D. đưa ra 1 thẻ nhà báo mang tên T.Q.D. (cơ quan là tạp chí Đông Nam Á hạn sử dụng đến 31/12/2015. Ông D. "yêu cầu" lực lượng chức năng phải trả xe ô tô cho mình. Sau 1 lúc làm việc, tổ công tác đã đưa xe vi phạm về nhà tạm giữ.

Sau đó, ông D. đã tới Công an phường Cầu Kho để làm việc. Quá trình làm việc, công an lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định và hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ của ông D.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo phụ trách phía Nam của Tạp chí Đông Nam Á xác nhận ông D. từng làm việc ở cơ quan này, nhưng tới năm 2015 thì nghỉ việc. Thẻ của ông D. đã hết hạn vào năm 2015 và logo báo chí trên xe vi phạm không phải do Tạp chí này cấp.

Phía Sở Thông tin và truyền thông TPHCM cũng xác nhận người đàn ông xưng là nhà báo chửi bới công an là ông D. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông D. cung cấp thẻ nhà báo tên ông này cơ quan là tạp chí Đông Nam Á đến hết năm 2015.

Sở Thông tin và truyền thông TPHCM cũng cho biết, tạp chí Đông Nam Á đăng ký hoạt động tại TPHCM vào năm 2015. Trong danh sách phóng viên hiện nay không có ai tên là D. Phía Sở sẽ làm việc với tạp chí Đông Nam Á để làm rõ ông D. có còn làm việc tại tạp chí này hay không để có biện pháp chấn chỉnh.