Phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2026

Ngày 28/8/2026, tại Họp báo thường kỳ tháng 8, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức công bố và phát động Giải thưởng

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thông tin về Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam".

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2020 và diễn ra hằng năm nhằm trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc, được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, góp phần giải các bài toán của Việt Nam và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" là một trong những hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Trong giai đoạn 2020-2025, qua 6 lần tổ chức Giải thưởng đã thu hút gần 1.500 sản phẩm đăng ký dự thi, trong đó 299 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc được vinh danh và trao giải.

Nhiều sản phẩm đoạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, giải quyết các bài toán phát triển của đất nước, mở rộng thị trường trong nước và vươn ra quốc tế, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

8 hạng mục Giải thưởng năm 2026

Năm 2026, Giải thưởng tiếp tục tôn vinh những sản phẩm công nghệ số xuất sắc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Giải thưởng hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thị trường thế giới, đóng góp cho phát triển của nhân loại và góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng.

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2026 gồm 8 hạng mục:

(1) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, gồm: Công nghiệp công nghệ số; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xây dựng.

(2) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường.

(3) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

(4) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao; lao động, việc làm và an sinh xã hội.

(5) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, gồm: Tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm và du lịch.

(6) Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

(7) Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc.

(8) Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc.

Theo Quy chế Giải thưởng, mỗi sản phẩm có thể đăng ký dự thi tại một hoặc nhiều hạng mục và được đánh giá độc lập theo bộ tiêu chí tương ứng.

Trường hợp một sản phẩm đạt giải ở nhiều hạng mục, sản phẩm chỉ được công nhận và trao giải tại một hạng mục có thứ hạng cao nhất.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ tháng 8 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mở rộng đối tượng tham gia

Đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc, đối tượng tham gia là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, ngoài doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, còn có doanh nghiệp được thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các hạng mục còn lại dành cho doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Mỗi hạng mục Giải thưởng năm 2026 gồm 1 Giải Vàng, 1 Giải Bạc, 1 Giải Đồng và Top 10.

Các sản phẩm đạt Giải Vàng, Giải Bạc và Giải Đồng được nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Các đơn vị có sản phẩm lọt Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Top 10 Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2026.

Đăng ký trực tuyến từ ngày 28/8

Doanh nghiệp, tổ chức tham gia Giải thưởng đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng.

Các Bộ, ngành, địa phương, hội và hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số có thể giới thiệu, đề cử sản phẩm với Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức được đề cử thực hiện đăng ký và gửi hồ sơ.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể lựa chọn một trong hai cách thức tham gia:

Cách 1: Đăng ký sơ bộ từ ngày 28/8/2026 đến ngày 28/9/2026, sau đó hoàn thiện và gửi hồ sơ từ ngày 29/9/2026 đến hết ngày 15/10/2026. Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Cách 2: Gửi trực tiếp hồ sơ từ ngày 28/8/2026 đến hết ngày 15/10/2026. Toàn bộ hồ sơ được gửi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuongmakeinvietnam.mst.gov.vn.

Hồ sơ tham gia và các tài liệu liên quan được hướng dẫn, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Giải thưởng. Các thông tin cơ bản gồm thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tham gia; mô tả sản phẩm công nghệ số; bản kê khai thông tin, số liệu theo tiêu chí của hạng mục đăng ký và các tài liệu chứng minh.

Hồ sơ cũng có thể bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có); tài liệu chứng minh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động và các nghĩa vụ liên quan.