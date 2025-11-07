Phát 3.000 USD cho mỗi người dân Mỹ, mua toàn bộ xe hơi cả nước, tặng cả thế giới mỗi người 12 lon Coca: Elon Musk có thể làm gì với 1.000 tỷ USD tiền thưởng?

Giới truyền thông công nghệ và tài chính gần đây thường xuyên tung hô chữ "nghìn tỷ" (trillion) nhưng chẳng ai hiểu thực sự ý nghĩa cụ thể của điều này là gì. Một nghìn tỷ là con số lớn đến mức vượt ngoài khả năng nhận thức của con người, nhưng lại gần như vô nghĩa về mặt thực tế.

Và đó cũng là lý do tại sao Tesla đang tận dụng con số này để phóng đại ảnh hưởng truyền thông marketing. Nếu ai đó nói rằng Tesla vừa thông qua gói thù lao trị giá "vài triệu tỉ tỉ USD", thì cảm giác cũng chẳng khác gì.

Nguyên nhân là Elon Musk hiện đã sở hữu 475 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào từng có trong lịch sử loài người, và dĩ nhiên là nhiều hơn bất kỳ ai có thể tiêu hết.

Nhà bình luận Jerry Pacheco từng đưa ra ví dụ thú vị vào năm 2020: nếu bạn tiêu 40 USD mỗi giây, suốt ngày đêm, sẽ mất 289 ngày để tiêu hết 1 tỷ USD. Nhưng nếu làm điều đó với 1 nghìn tỷ USD, bạn sẽ phải tiêu liên tục trong 792,5 năm mới hết sạch tiền.

Vậy nếu có 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk có thể mua được gì? Hãy xem chuyện gì xảy ra khi con số 1 được nối tiếp bởi 12 số 0.

-Toàn bộ số ô tô bán ra tại Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, CNN cho rằng đây là khoản đầu tư tệ hại bởi ô tô mất giá ngay khi bị lái khỏi đại lý.

-Thưởng 2.923 USD cho mỗi người dân Mỹ: Dù được cho là hào phóng nhưng CNN cảnh báo động thái này có thể gây ra lạm phát.

-Coca Cola và một lon Coke cho mọi người trên Trái Đất: Elon Musk có thể mua tập đoàn nước giải khát này với 300 tỷ USD và vẫn dư tiền để mua một bịch 12 lon Coke cho toàn bộ 8,2 tỷ người trên trái đất.

-Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford và GM: Ông chủ Tesla có thể mua toàn bộ các đối thủ xe hơi trên thị trường còn lại nếu muốn.

-ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips: Nếu xe điện thất bại, Elon Musk có thể mua luôn ba "ông lớn" dầu mỏ Mỹ để đổi hướng sang động cơ đốt trong.

-Tổng GDP Thụy Sĩ: GDP danh nghĩa của quốc gia này năm ngoái là khoảng 900 tỷ USD, nhưng đây chỉ là ví von vì chẳng thể mua một đất nước.

-10.000 CEO Starbucks: Giám đốc điều hành hãng cà phê này, Brian Niccol, nhận gần 100 triệu USD, con số "bé nhỏ" so với 1 nghìn tỷ.

-2.000 du thuyền của Jeff Bezos: Sau khi mua xong, Elon Musk sẽ phải chi tiêu khá nhiều bởi mỗi chiếc tốn khoảng 25 triệu USD/năm chỉ để bảo dưỡng.

-Mọi ngôi nhà ở Hawaii: Khoảng 573 nghìn hộ, giá trung bình 826.575 USD mỗi căn.

-333 tòa nhà chọc trời siêu cao: trụ sở mới của JPMorgan Chase ở Đại lộ Park (New York) tiêu tốn 3 tỷ USD. Xây thêm 333 tòa như vậy, bạn mới tiêu hết 1 nghìn tỷ.

-465 tàu Icon of the Seas: Tàu du lịch lớn nhất thế giới của Royal Caribbean, cũng gần bằng toàn bộ quy mô hạm đội Hải quân Mỹ.

-Gấp 5 lần toàn bộ Ivy League: Tổng quỹ tài trợ của 8 đại học danh tiếng Mỹ khoảng 200 tỷ USD. Với 1/5 của 1 nghìn tỷ, Elon Musk có thể "mua đứt" giới tinh hoa học thuật.

-1.428 Shohei Ohtani thời đỉnh cao: siêu sao bóng chày này ký hợp đồng 700 triệu USD trong 10 năm với Dodgers, chỉ bằng 0,07% của một nghìn tỷ.

Theo hãng tin CNN, con người đang bước vào kỷ nguyên mà các công ty và CEO có thể tích lũy khối tài sản lớn đến mức trí não không thể hiểu nổi. Sự chênh lệch giàu nghèo đã vượt xa mọi thước đo thông thường, vượt khỏi những con số mà hầu hết chúng ta nhìn thấy trong tài khoản ngân hàng.

Một cách nhìn hài hước là: hiểu được sự phi lý của con số "nghìn tỷ" cũng giúp ta cảm thấy nợ công 38 nghìn tỷ USD của Mỹ dường như… không quá khủng khiếp. Xét cho cùng, toàn bộ nợ quốc gia đó chỉ tương đương 38 Elon Musk hay 7,5 Nvidia mà thôi.

*Nguồn: CNN, Fortune, BI