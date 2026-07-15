Pháp tuyên bố cấp phép sản xuất tên lửa và bom tại Ukraine

Ngày 13/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Pháp sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa và bom trên lãnh thổ của mình.

Tên lửa hành trình SCALP-EG/Storm Shadow của Pháp.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cấp phép cho các năng lực mới. Điều này sẽ cho phép chúng tôi sản xuất các năng lực này nhanh hơn nhiều với các đối tác Ukraine và trên lãnh thổ Ukraine”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, các thỏa thuận này sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster 30, bom lượn AASM và tên lửa hành trình SCALP-EG theo giấy phép.

Theo Nga, tên lửa AASM và SCALP-EG đã được cung cấp cho Ukraine và được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi, bao gồm cả trong các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự Nga.

Tổng thống Macron cũng cho biết, các hệ thống phòng không SAMP/T và máy bay tiêm kích Aster do Pháp và Ý hợp tác sản xuất sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong những tuần tới.

“16 máy bay chiến đấu Rafale dự kiến sẽ đến vào năm 2028-2029”, ông nói thêm.

Tổng thống Pháp đã đưa ra những phát biểu này tại hội nghị thượng đỉnh "Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác" ở Paris hôm 13/7.

"Liên minh các nước sẵn sàng" là một nhóm các quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu, thúc đẩy việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả việc triển khai quân đội tại Ukraine trong trường hợp ngừng bắn - điều mà Nga đã nhiều lần cảnh báo họ sẽ không dung thứ.

Điện Kremlin đã nhiều lần lên án liên minh này là “một nhóm các quốc gia không muốn hòa bình và muốn chiến tranh tiếp diễn”.

"Đây là một liên minh của những người ảo tưởng và một liên minh của những kẻ hiếu chiến", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 13/7.

Một số quốc gia EU được cho là đã bắt đầu chuyển một phần sản xuất quân sự của họ sang Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố những gì họ cho là địa điểm của các công ty châu Âu sản xuất linh kiện UAV cho Ukraine.

Vào tháng 3/2026, Moscow đã cảnh báo, các nhà lãnh đạo châu Âu đang "kéo đất nước của họ vào một cuộc chiến với Nga".