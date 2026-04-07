Pháp rót vốn đầu tư hơn 2,2 tỉ USD vào TPHCM

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thường niên "Xây dựng để trường tồn" (Build to Last) 2026 tại TPHCM sáng 7-4, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đang phát triển hết sức tốt đẹp, TPHCM tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hợp tác với Pháp.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Pháp đạt hơn 723 triệu USD, Pháp hiện có 433 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng số vốn hơn 2,2 tỉ USD.

Cộng đồng doanh nghiệp Pháp là một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái đầu tư, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao và phát triển bền vững của TP HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu tại sự kiện sáng 7-4

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng hội nghị thường niên lần này sẽ mang đến cái nhìn toàn diện, chiến lược về phát triển đô thị bền vững, đúng với tinh thần mà TP HCM đang theo đuổi: phát triển bằng tư duy tích hợp, liên ngành, liên vùng và hợp tác đa chủ thể.

Đề cập các chủ đề trụ cột của diễn đàn năm nay, ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của TPHCM.

Thứ nhất, về phát triển đô thị bền vững, có sức chống chịu. TPHCM đang tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị TPHCM và Quy hoạch tổng thể TPHCM. Đây là hai đòn bẩy để thành phố chuyển từ tư duy thực thi sang chủ động kiến tạo chính sách, xây dựng nền tảng thể chế vượt trội và mở ra không gian phát triển mới.

Thứ hai, về năng lượng và vật liệu xanh. TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh với nhiều mục tiêu rất cụ thể. Thành phố đã ban hành kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm không khí giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời hướng tới kiểm soát toàn bộ các nguồn khí thải lớn, thúc đẩy "xanh hóa" công trình xây dựng và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị sáng 7-4

Thứ ba, về giao thông vận tải và logistics. TP HCM xác định đột phá hạ tầng giao thông và logistics là một trong những điều kiện tiên quyết để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ những thực tiễn đó, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về 3 nhóm nội dung lớn.

Một là, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình đô thị bền vững, có khả năng thích ứng và chống chịu cao, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Hai là, các giải pháp công nghệ, tài chính và quản trị cho chuyển đổi xanh, từ vật liệu xây dựng bền vững, công trình hiệu quả năng lượng đến giao thông sạch, kiểm soát phát thải và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh.

Ba là, các mô hình hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng, logistics, cảng biển, giao thông công cộng và các khu đô thị mới theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh TPHCM luôn xác định phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng sống và chất lượng môi trường.

TPHCM tin rằng với nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng tốt đẹp, với sự đồng hành tích cực của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, các nội dung trao đổi tại Hội nghị "Build to Last" sẽ được cụ thể hóa thành những sáng kiến, dự án, quan hệ hợp tác thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu sáng 7-4

Cũng tại hội nghị, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết sự kiện hôm nay tập trung vào những thách thức và cơ hội của ngành xây dựng xanh và bền vững.

Theo ông Brochet, ngành xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ngành này chiếm một tỉ trọng lớn trong lượng khí thải toàn cầu, rất dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và có tầm quan trọng sống còn đối với kinh tế, chiếm 11% GDP và 7% việc làm trên toàn cầu.

Ông Brochet cho rằng quá trình chuyển đổi hướng tới các thành phố bền vững hơn sẽ không hề dễ dàng nên rất cần sự chung tay của tất cả các bên liên quan, từ định hình quy định pháp luật, quy hoạch đô thị, đầu tư công của chính phủ và chính quyền địa phương, các mạng lưới chuyên môn giúp thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, cho đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư cung cấp công cụ, công nghệ, nguồn vốn cần thiết để nhân rộng các giải pháp xanh.

Phiên thảo luận 1 về tầm nhìn- từ tăng trưởng đến di sản

Ông Brochet nhấn mạnh nỗ lực chung này cũng cần được củng cố bởi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Điển hình, Việt Nam và Pháp đang tích cực tham gia vào Liên minh Toàn cầu về Công trình và Xây dựng (GlobalABC), được ra mắt tại COP21 và do Liên hợp quốc chủ trì.

Theo ông Brochet, với Việt Nam, ngành xây dựng là một trụ cột chính của nền kinh tế, đóng góp tới 17% GDP. Ngành này đã tăng trưởng 9% trong năm 2025 và đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong những năm tới, nhờ vào cam kết của chính phủ trong việc đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng lớn với sự hợp tác của khu vực tư nhân.

Pháp và Việt Nam đều cam kết sâu sắc trong việc đạt được các mục tiêu này. Điển hình như, thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Pháp đang hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phiên thảo luận thứ 2 về các yếu tố thúc đẩy – từ vật liệu đến năng lượng.

Một mặt, cơ quan này đã tài trợ cho nhiều dự án nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt tại nhiều tỉnh thành. Mặt khác, AFD cung cấp các khoản vay cho các ngân hàng công và tư nhân của Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đầu tư vào quá trình chuyển đổi xanh và cuối cùng, cơ quan này cũng tư vấn cho Việt Nam về việc triển khai hệ thống giao dịch khí thải carbon.

Về vấn đề giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, AFD đã ký kết một số thỏa thuận tài chính tại Diễn đàn Global Gateway được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24-3 vừa qua. AFD hiện cũng đang lên kế hoạch cho các khoản đầu tư tiếp theo nhằm hiện đại hóa lưới điện.