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Pháp 'giật mình' khi các tàu chiến Nga đã quay trở lại Tartus

Bạch Dương
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Các tàu chiến Nga đã quay trở lại căn cứ của chúng ở Tartus, Syria, sau thời gian ngắn rời khỏi đây.

Thông tin này được báo Le Figaro của Pháp cho biết, dẫn nguồn từ các nguồn tin quân sự phương Tây.

Việc Hải quân Nga quay trở lại Syria diễn ra bất chấp thỏa thuận đạt được hồi tháng 8, về việc được cho là sẽ bàn giao cơ sở này cho chính quyền Syria mới.

Báo chí Pháp rơi vào tình trạng hoang mang khi tàu khu trục Đô đốc Levchenko, tàu hậu cần Sparta và tàu tiếp tế Akademik Pashin đã được phát hiện tại cảng Tartus gần đây. Hạm đội này cũng bao gồm tàu chở dầu Skobelev.

Theo truyền thông phương Tây, các tàu chiến này đã di chuyển về phía Nam ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha từ cuối tháng 8/2026. Điểm đến được nêu rõ là Ai Cập, nhưng sau khi đi qua eo biển Gibraltar, chúng đã tắt thiết bị phát tín hiệu AIS. Hình ảnh vệ tinh sau đó xác nhận hạm đội đã cập cảng Tartus.

Hải quân Nga đã quay trở lại căn cứ Tartus trên đất Syria.

Điều đáng chú ý là vào ngày 9/8, Chính phủ Syria đã tuyên bố một thỏa thuận với Nga, theo đó các căn cứ quân sự ở Tartus và Hmeimim sẽ được chuyển đổi thành "trung tâm huấn luyện chung".

Trong khi đó phương Tây bỏ qua thuật ngữ "chung" và ngay lập tức tuyên bố sẽ không có sự hiện diện quân sự nào của Nga tại Cộng hòa Ả Rập Syria. Tuy nhiên, sự trở lại của các tàu chiến đã bác bỏ hiệu lực tuyên bố của truyền thông phương Tây về việc bàn giao hoàn toàn căn cứ.

Điều đáng lưu ý nữa là sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria đã giảm đáng kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad kết thúc vào tháng 12/2024, nhưng vị thế của Nga tại đây vẫn được giữ nguyên.

Như tờ Le Figaro nhận định, "giới lãnh đạo mới của Syria cần những thứ mà chỉ Nga mới có thể cung cấp" - kho vũ khí của nước này chủ yếu là hàng sản xuất tại Nga. Vì vậy, Syria "cần khẩn cấp bổ sung nguồn cung", nhưng liệu điều này có đúng hay không thì vẫn còn phải chờ xem và thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác nhất.

Theo Le Figaro
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