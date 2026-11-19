Việc được bổ sung máy bay chiến đấu Mirage 2000 cùng vũ khí hàng không sẽ giúp ích lớn cho Ukraine trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Đến cuối năm 2026, Pháp sẽ chuyển giao 2 tiêm kích Mirage 2000-5F và đạn dược đi kèm cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra sau kết quả cuộc họp lần thứ 37 theo khuôn khổ "Định dạng Ramstein", diễn ra vào ngày 17/11, tại Brussels.

Gói viện trợ quân sự mới cũng sẽ bao gồm đạn 30mm cho pháo trên máy bay chiến đấu. Việc mua sắm này sẽ được tài trợ bằng khoản vay của EU.

Ngoài ra, Ukraine sẽ nhận được bom hàng không AASM Hammer 250 được Pháp cải tiến. Loại bom mà nước này hiện đang sử dụng để tấn công các vị trí của Nga. Việc cung cấp được tài trợ bởi Na Uy và Đức.

Bom hàng không AASM Hammer là loại vũ khí đặc biệt được trang bị hệ thống dẫn đường và động cơ đẩy tên lửa, cho phép chúng tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách lên đến 70km, tùy thuộc vào độ cao thả.

Bom hàng không Mk 82 với bộ trang bị AASM mang lại độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu mặt đất.

Ngoài vũ khí hàng không, Pháp sẽ chuyển giao cho Ukraine trạm radar Ground Fire 300 (GF300) do Thales sản xuất, có khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo.

Ukraine đã nhận được những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Pháp vào tháng 2/2025. Trước khi chuyển giao, những tiêm kích này đã được điều chỉnh để sử dụng vũ khí không đối đất.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F của Ukraine cũng đang được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga, đặc biệt là để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái.