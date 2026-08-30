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Pháp gây bất ngờ lớn khi cho phép xuất khẩu tên lửa hành trình MdCN

Sao Đỏ
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Pháp sẵn sàng cho phép Thụy Điển mua tên lửa hành trình MdCN phóng từ tàu chiến, thông tin này được đăng tải trên tờ báo Les Echos.

- Ảnh 1.

Đây sẽ là lần đầu tiên loại vũ khí này được xuất khẩu ra ngoài nước Pháp.

Pháp dự định đưa việc cung cấp MdCN vào khuôn khổ hợp tác quốc phòng tăng cường với Thụy Điển, điều mà hai bên dự kiến sẽ công bố trong chuyến thăm Stockholm của Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 31/8.

Các tên lửa này dự kiến sẽ là một phần trong trang bị vũ khí của 4 tàu khu trục mà Tập đoàn Naval Group sẽ đóng cho Hải quân Thụy Điển.

Hợp đồng đóng lô chiến hạm trên trị giá 4,3 tỷ euro, và những khu trục hạm đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Thụy Điển vào năm 2030.

Ngoài tên lửa hành trình, các tàu chiến sẽ được trang bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như vũ khí ngư lôi. Hệ thống MdCN sẽ cung cấp khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ địch.

Trước đó Hải quân Ý cũng kế hoạch mua tên lửa hành trình SCALP của Pháp với tầm bắn lên tới 1.000km. Ý đã xem xét SCALP Naval như một trong những lựa chọn để tăng cường khả năng tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ địch. Các tàu ngầm thuộc dự án U212NFS mới sẽ là phương tiện chính mang vũ khí này.

- Ảnh 2.

Tên lửa MdCN chính là phiên bản hải quân của đạn SCALP-EG nổi tiếng.

MdCN còn được gọi bằng cái tên SCALP Naval, là một tên lửa hành trình phóng từ biển do Tập đoàn MBDA của Pháp phát triển.

Hải quân Pháp đã sử dụng nó trong gần một thập kỷ, nhưng trước đây Pháp không cho phép xuất khẩu.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực Microturbo TR50 cho tốc độ tối đa khoảng 800km/h và khối lượng khoảng 1.400kg. Quả đạn dài 6,5m và có đường kính thân 500mm. Đầu đạn là loại đa năng có sức công phá mạnh, nặng khoảng 250kg.

MdCN được trang bị hệ thống dẫn đường phức tạp, kết hợp giữa quán tính, hỗ trợ TERCOM/TERPROM và định vị vệ tinh GPS.

Trong giai đoạn cuối của hành trình, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường radar chủ động và hồng ngoại, cho phép nó tấn công các mục tiêu cố định được bảo vệ tốt với độ chính xác cao.

Tầm bắn của tên lửa phụ thuộc vào phương tiện mang: Từ tàu nổi - tầm bắn đạt khoảng 1.400km, và từ tàu ngầm - khoảng 1.000km. Chiến hạm mang tên lửa MdCN là tàu khu trục đa năng loại FREMM, tàu ngầm hạt nhân loại Barracuda và tàu ngầm diesel-điện Scorpène.

Hải quân Pháp đã biên chế hệ thống tên lửa MdCN vào năm 2017 cho tàu khu trục và vào năm 2022 cho tàu ngầm.

Tên lửa này đã được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 14/4/2018, trong một cuộc tấn công phối hợp giữa Pháp, Mỹ và Vương quốc Anh nhằm vào mục tiêu trong đất Syria.

Khi đó các tàu khu trục Aquitaine, Provence và Languedoc đã phóng 3 tên lửa phối hợp với việc sử dụng đạn SCALP-EG từ máy bay, và tên lửa Tomahawk của Mỹ và Anh.

Việc sản xuất hàng loạt MdCN kéo dài từ năm 2014 đến năm 2021 và được nối lại vào tháng 5/2026.

Theo Les Echos
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Tags

tên lửa hành trình

pháp

vũ khí

quân sự

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