Pháp cho Ukraine 'mượn tạm' 2 tổ hợp phòng không SAMP/T

Ukraine đã đặt mua 4 tổ hợp SAMP/T NG tối tân và Pháp sẽ tạm thời chuyển giao 2 hệ thống SAMP/T thế hệ cũ nhằm lấp đầy khoảng trống.

Ukraine đã đặt mua 4 hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T NG hiện đại nhất do Pháp và Ý hợp tác sản xuất. Theo trang web của Phủ Tổng thống Ukraine, sau khi được bàn giao, họ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng các tổ hợp này trong chiến đấu.

Điều đáng nói là Pháp sẽ tạm thời chuyển giao 2 tổ hợp SAMP/T cho Ukraine trong thời gian sản xuất các hệ thống SAMP/T NG mới nhất theo đơn đặt hàng. Sau khi những tổ hợp mới được đưa vào sử dụng, các khẩu đội SAMP/T phải được trả lại cho Paris.

Nguồn tài chính cho việc mua sắm SAMP/T NG được cung cấp trong các đợt phân bổ tiền lấy từ Dự án Khoản vay Hỗ trợ Ukraine (USL) cho năm 2026 và 2027.

Bệ phóng tên lửa phòng không SAMP/T của Quân đội Pháp.

Mỗi tổ hợp SAMP/T bao gồm 1 radar đa chức năng, 1 trạm chỉ huy và các bệ phóng. Ngoài ra 5 radar GM400, 1 radar GF300 và 1 radar Kronos cũng sẽ được đưa vào lịch trình giao hàng của năm 2026.

Pháp cam kết cung cấp hệ thống SAMP/T NG sớm nhất có thể, đặc biệt là thông qua việc triển khai theo từng giai đoạn các module, sau khi chúng được cấp giấy chứng nhận hoạt động bắt đầu từ năm 2027.

Đến cuối năm 2026, Ukraine dự kiến triển khai 1 trạm radar GF300 như là thành phần đầu tiên của hệ thống SAMP/T NG. Ngoài ra, 5 trạm radar GM400 dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2027.

Hệ thống này sử dụng tên lửa Aster 30, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm bắn lên đến 120km, tùy thuộc vào đối tượng giao chiến.

Pháp và Ý đã quyết định đẩy nhanh tiến độ giao số lượng tên lửa Aster 30 đã thỏa thuận, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026. Hai quốc gia còn đồng ý để Ukraine sản xuất theo giấy phép các loại tên lửa này.