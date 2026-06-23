Pháp cấm uống rượu, đóng cửa trường học khi nắng nóng bao trùm châu Âu

Pháp cấm uống rượu bia tại các khu vực báo động đỏ và đóng cửa nhiều trường học trong bối cảnh nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều nước châu Âu.

Pháp cấm uống rượu bia ở các khu vực "cảnh báo đỏ" và yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện ngày hội âm nhạc phải hạn chế tiêu thụ rượu để "bảo vệ các dịch vụ khẩn cấp và cho phép các nhân viên y tế tập trung chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất".

Quy định đưa ra trong bối cảnh khoảng một phần ba lãnh thổ Pháp đang được đặt trong tình trạng "cảnh báo đỏ" về nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 40°C và được dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Chính phủ Pháp huy động lực lượng cứu hộ và quân đội để nâng cao khả năng ứng phó cháy rừng, tăng cường giám sát nguồn nước phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và yêu cầu 845 trường học đóng cửa trong ngày 23/6.

Pháp và nhiều nước châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt. (Ảnh: Reuters)

Tại Paris, Tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm công cộng đã lắp đặt hệ thống phun sương để giúp người dân và du khách giải nhiệt. Một số chương trình ngoài trời đã phải hủy bỏ do thời tiết khắc nghiệt.

Nắng nóng cũng gây ảnh hưởng tới hạ tầng giao thông Pháp. Hàng chục chuyến tàu bị hủy khi nhiệt độ cao đe dọa làm hư hỏng đường ray và hệ thống cáp điện. Cơ quan đường sắt quốc gia đã điều động thêm hàng nghìn nhân viên để ứng phó với các sự cố có thể phát sinh.

Giới chức nước này đặc biệt lo ngại đối với người vô gia cư, người cao tuổi sống một mình hoặc đang được chăm sóc tại các viện dưỡng lão. Ký ức về đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 vẫn còn ám ảnh nước Pháp, khi khoảng 15.000 người cao tuổi thiệt mạng chỉ trong vài tuần.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang chật vật ứng phó với nền nhiệt tăng cao.

Tại Tây Ban Nha, nhiều khu vực được đặt trong tình trạng báo động khi nhiệt độ dao động quanh mức 40°C. Chính quyền vùng Basque đã đình chỉ một số hoạt động thể thao và văn hóa ngoài trời dù đây vốn là khu vực có khí hậu mát mẻ hơn phần còn lại của đất nước.

Italy mở rộng cảnh báo nắng nóng cấp cao tới 8 thành phố ở miền bắc và miền trung. Tại Milan, các trang trại phải lắp thêm quạt và hệ thống phun nước để làm mát cho đàn bò, trong khi người tham dự Tuần lễ Thời trang Milan phải liên tục sử dụng quạt cầm tay và ô che nắng.

Ở Rome, nhiều du khách ngâm tay hoặc rửa mặt trong các đài phun nước nổi tiếng của thành phố để giải nhiệt.

Tại Đức, nhiệt độ được dự báo có thể lên tới 39°C trong tuần này. Một thanh niên 23 tuổi đã chết đuối tại bang Baden-Württemberg khi tìm cách giải nhiệt tại hồ nước địa phương. Ba người khác hiện vẫn mất tích sau khi bơi trên sông Rhine.

Cơ quan khí tượng Anh cũng ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan đối với phần lớn miền nam nước Anh và một số khu vực của xứ Wales. Nhiệt độ có thể đạt 38°C, tiệm cận các mức kỷ lục từng được ghi nhận trong tháng 6.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 200.000 người tại châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong bốn năm qua và phần lớn các trường hợp này hoàn toàn có thể phòng tránh.

Một nghiên cứu công bố gần đây ước tính khoảng 1.500 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng đến sớm bất thường tại châu Âu hồi tháng 5 do tác động của biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia dự báo mùa hè năm nay tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao hơn mức trung bình, làm gia tăng nguy cơ kiệt sức vì nhiệt và sốc nhiệt đe dọa tính mạng.