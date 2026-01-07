Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. (Ảnh: Reuters)

Ông Barrot cho biết chủ đề này sẽ được nêu tại cuộc họp của ông với các ngoại trưởng Đức và Ba Lan vào cuối ngày 7/1.

Ngày 6/1, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về các lựa chọn để giành được Greenland, bao gồm khả năng sử dụng quân đội Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, với lý do hòn đảo này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Mỹ và cho rằng Đan Mạch không làm đủ để bảo vệ hòn đảo. Đáp lại, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố việc Mỹ chiếm đóng Greenland sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro làm dấy lên lo ngại Greenland có thể đối mặt với kịch bản tương tự.

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 6/1, lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland chứ không ai khác có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.